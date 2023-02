Aucune hausse pour les prix des pâtes alimentaires et couscous dans les mois prochains

« Les pâtes alimentaires et le couscous n’ont pas connu de hausse de prix durant les six derniers mois et tous les indicateurs montrent aussi qu’il n’y aura pas de hausse dans les prix de ces produits dans les mois à venir », a affirmé Mezzour, dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite d’une usine de pâtes alimentaires et de couscous.

Les prix des pâtes alimentaires et du couscous n’ont subi et ne subiront aucune hausse dans les mois à venir, a assuré, samedi 11 février à Salé, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

La visite, d’une des usines de pâtes et de couscous dotée des technologies les plus récentes et d’un stock de produits diversifié, vise à s’assurer de la capacité de la plateforme industrielle et commerciale marocaine pour garantir au citoyen marocain tous ses besoins en matière de produits alimentaires avec des prix convenables, a souligné le ministre.

Pour sa part, le président de l’Association marocaine des industries des pâtes alimentaires et couscous, Hassan Khalil, a relevé que le secteur dispose d’une grande capacité de production et répond aux besoins du marché marocain. Khalil a, dans ce sens, affirmé qu’il n’y a eu ni rupture de ces produits ni hausse des prix durant les six derniers mois, ajoutant qu’il n’y a pas aussi d’indicateurs montrant qu’il y aura une hausse de prix. Et de noter que le Maroc dispose d’une capacité de production large qui atteint 700.000 tonnes, alors que la production s’élève à environ 320.000 tonnes uniquement, mettant l’accent sur les efforts à déployer pour ajouter la marge de production supplémentaire restante.