Huiles de table : les prix vont baisser dans les prochains jours

Les prix des huiles alimentaires devraient connaître une baisse au cours de la semaine prochaine, a assuré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, samedi, depuis l’usine du leader des huiles au Royaume, à Ain Harrouda (Casablanca).



Les cours des matières premières dont la hausse a fait fléchir les prix de cette matière très demandée par les ménages marocains, reviendront à la normale suite aux efforts des professionnels. « Les industriels ont fait des efforts extrêmement importants sur leurs marges et process afin de réduire et modifier leurs structures de coûts, et nous attendons une baisse des prix dans les prochains jours », a relevé le ministre dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite de l’usine du leader du secteur des huiles au Maroc, Lesieur Cristal.

