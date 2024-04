Le Future of Work Forum Africa : un événement dédié au travail du futur du 16 au 17 mai à Casablanca

Le premier forum « Future of Work Forum Africa » ouvrira ses portes les 16 et 17 mai 2024 à l’Anfa Park Expo, à Casablanca. Cet événement pionnier sur le continent vise à stimuler le débat et à promouvoir les modèles et les meilleures pratiques en matière de travail au Maroc et en Afrique.

Le Future of Work Forum réunira des professionnels, des experts et des leaders d’opinion pour discuter des défis liés à la création d’environnements de travail durables, épanouissants et adaptés à notre époque. L’évolution constante des pratiques professionnelles, des modèles d’emploi et des environnements de travail, ainsi que l’impact de la technologie, de la mondialisation et des changements démographiques, façonnent la manière dont les gens travaillent.

Parmi les sujets abordés, on trouve l’automatisation, l’intelligence artificielle, l’émergence du travail à distance, l’essor du travail indépendant, la transformation numérique des entreprises et les défis tels que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la formation continue et l’adaptation aux nouvelles compétences et aux nouvelles exigences du marché.

Génération Z

Une workplace, c’est quoi concrètement ? « C’est un espace de travail qu’une personne ou une entreprise définira pour elle même et pour ses collaborateur », souligne Amal Alami, organisatrice de l’événement. Elle estime notamment que le concept de workplace a changé, notamment depuis la pandémie du covid avec l’émergence du télétravail. « Et puis nous comptons débattre sur le rôle de la jeunesse, notamment celle qu’on qualifie de génération Z, dans l’émergence d’un nouveau modèle de travail. La jeunesse aujourd’hui accorde une plus grande importance à la quête de sens, à sa vie privée. Sans oublier l’apport qu’apportera l’intelligence artificielle dans le monde du travail », ajoute-t-elle.

Deux jours d’exploration et d’inspiration

Le forum se déroulera sur deux jours, articulés autour de deux axes éditoriaux. Un premier consacré à l' »émergence« , à travers l’exploration des nouvelles dynamiques professionnelles, des nouveaux modes collaboratifs, des nouveaux métiers et des nouvelles compétences nécessaires pour faire face aux défis du futur. Et un second relatif à l' »engagement », à travers l’implication des travailleurs dans la co-création de solutions innovantes, impératifs d’inclusion, d’impact social et environnemental, et redéfinition de l’idéal de vie professionnelle.

L’événement comprendra des conférences, des ateliers, des tables rondes et des pitchs de startups, offrant ainsi une plateforme d’échange et de co-création pour explorer les nouvelles tendances et les meilleures pratiques en matière de travail du futur.

Un public diversifié et engagé

Le forum s’adresse à un large éventail d’acteurs, notamment les managers à la recherche de solutions innovantes pour gérer les équipes dans un environnement en mutation, les professionnels des ressources humaines, les entrepreneurs, les collaborateurs souhaitant anticiper les évolutions du marché du travail, les acteurs du numérique et les associations engagées dans la transformation de l’écosystème du travail.

L’événement sera également ouvert aux étudiants des universités et écoles partenaires, dans le cadre d’une après-midi spéciale dédiée à la jeunesse et à l’éducation.

Un événement itinérant

Après Casablanca, le Future of Work Forum Africa se tiendra dans d’autres villes africaines à partir de 2025, dans le but de promouvoir le dialogue et l’innovation autour des enjeux du travail du futur sur tout le continent. « Une prochaine éditions aura sans-doute lieu à Dakar », nous révèle Amal Alami.