Fettah appelle les assureurs à innover pour favoriser l’inclusion financière

Lors de l’ouverture de la 10ème édition du rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a souligné la nécessité pour les assureurs d’adopter des approches innovantes afin de contribuer à l’inclusion financière, face aux nombreux défis rencontrés par les ménages et les entreprises.

Sous le thème « Quelle assurance dans un monde d’incertitudes ? », cet événement, organisé par la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA) sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, met en lumière cette année l’État des Émirats Arabes Unis (EAU).

Nadia Fettah a mis en avant le rôle crucial du secteur de l’assurance dans l’inclusion financière, en particulier en matière de financement, soulignant son impact sur le développement économique et social du Royaume.

Elle a noté que l’incertitude est devenue une caractéristique majeure du secteur des assurances, avec des enjeux multidimensionnels tels que l’économie, le climat, le numérique et la géopolitique. Les changements climatiques et les avancées technologiques transforment continuellement les besoins et les attentes en matière de couverture et d’accompagnement.

Crises et cyber-risques

La ministre a également évoqué les nouvelles menaces telles que les cyber-risques, ainsi que les crises mondiales et locales auxquelles le Maroc a dû faire face, démontrant ainsi sa capacité de résilience.

Dans cette optique, le gouvernement marocain a mis en place des stratégies sectorielles visant à garantir une économie bas carbone, la sécurité énergétique, l’énergie verte et une meilleure gestion des ressources en eau.

Le rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, qui se poursuit jusqu’au jeudi, constitue un événement clé pour le secteur de l’assurance en Afrique, offrant un espace d’échange et de partage d’expériences sur des sujets d’actualité.

En marge de la cérémonie d’ouverture, une convention technique a été signée entre la FMA et l’Emirates Insurance Association (EIA) pour le partage d’expériences et d’autres actions visant à améliorer l’industrie de l’assurance au Maroc et aux EAU.