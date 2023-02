Le grand succès du Mundialito conforte les chances du Maroc d’accueillir la CAN 2025

Le grand succès de la Coupe du Monde des clubs 2023, organisée au Maroc, conforte les chances du Royaume d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), écrit l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA).



L’Agence a souligné, samedi dans un rapport, que c’est la troisième fois que les Stades marocains accueillent les compétitions de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, soulignant que l’édition de cette année a été marquée par un succès organisationnel ayant ébloui « tout le monde ».

Toutes les équipes participant au Mundialito n’ont pas tari d’éloges sur les stades ayant abrité les matchs et ceux consacrés aux entraînements, ainsi que les hôtels d’hébergement et les moyens de transport pratiques entre les villes, ajoute le rapport. Et de mettre en avant que ces facteurs soutiennent fortement la candidature marocaine soumise à la Confédération africaine de football en vue d’accueillir la CAN-2025.