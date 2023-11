Inspired Education investit 50 MMAD dans l’extension de Khalil Gibran School Rabat

Le groupe international Inspired Education, poursuit ses investissements au Maroc. En effet, après avoir lancé la construction d’un nouveau site à Tanger sous la marque de sa nouvelle filiale marocaine Khalil Gibran School, le réseau qui a pris pied au Maroc en 2022 lance une nouvelle phase de développement à Rabat.

Doté d’une enveloppe de plus de 50 millions de dirhams, le programme d’investissement consiste en l’extension du site historique de Khalil Gibran School au quartier Souissi de la capitale administrative, avec l’objectif d’en porter la capacité d’accueil à plus de 2.000 élèves (contre près de 1.100 élèves actuellement) et d’en améliorer substantiellement les infrastructures sportives et de loisirs, ce qui en fera la première école privée trilingue de Rabat en termes de capacité et du réseau Khalil Gibran School au Maroc, qui compte également le site de Targa à Marrakech et bientôt un troisième à la capitale du Détroit.

Le groupe Inspired Education confirme ainsi sa confiance au Maroc qu’il avait initiée en 2022 en prenant le contrôle de Khalil Gibran School qui est venue renforcer son réseau de près d’une centaine d’établissements à travers le monde dans le créneau dit K-12 pour désigner le parcours scolaire allant de la maternelle au lycée.

Rappelons, que l’enseignement trilingue gagne du terrain au Maroc avec de plus en plus de parents désireux d’assurer à leurs progénitures un bon niveau en anglais dès le cycle du primaire. D’où une multiplication de conventions de partenariat entre les écoles privées marocaines premium avec les groupes étrangers qui leur apportent label et savoir-faire, à l’instar par exemple du récent protocole signé entre La Fourmilière (une des meilleures écoles privées de Casablanca) et Cambridge University.