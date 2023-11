Le Canada simplifie les procédures d’immigration dans son nouveau plan

Le ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller, a dévoilé un plan de modernisation du système d’immigration du Canada, accompagné de l’examen du rapport sur l’immigration stratégique. L’objectif principal est de simplifier les procédures d’immigration en introduisant des plateformes en ligne conviviales.

Le plan comprend également un soutien accru aux petites communautés pour attirer et retenir de nouveaux arrivants. Le gouvernement canadien s’engage à rendre le processus d’immigration plus efficace en révisant les normes de service et en accélérant le traitement des demandes de visas de visiteurs.

Le Canada cherche à faciliter les passages frontaliers pour les peuples autochtones, améliorant ainsi les déplacements sur les territoires traditionnels qui traversent les frontières américaines. Marc Miller souligne l’importance d’aligner les programmes d’immigration avec les besoins du marché du travail, mettant en avant les secteurs de la construction et de la santé comme exemples de domaines à intégrer dans le système d’immigration.

Le processus d’amélioration est en cours depuis février, visant à mieux adapter les programmes d’immigration aux besoins actuels et futurs des Canadiens. Le ministre prévoit d’annoncer des objectifs ambitieux pour le programme d’étudiants internationaux et le programme de permis de travail post-diplôme dans les prochains jours.

Le vaste pays nord-américain met l’accent sur un plan de croissance coordonné impliquant la collaboration entre gouvernements et partenaires pour offrir un soutien complet aux nouveaux arrivants, couvrant des aspects tels que le logement, les soins de santé et l’infrastructure.

La pénurie de logements est reconnue comme un problème ancien partiellement lié à l’immigration, mais le Canada a besoin de 100 000 travailleurs qualifiés supplémentaires, notamment dans les secteurs de la construction et de la santé, pour répondre à la demande de logements. Le Canada continuera à répondre de manière humanitaire aux déplacements de personnes et de familles à l’échelle internationale en améliorant la planification.

Le Canada envisage d’augmenter les niveaux d’immigration, avec une décision à venir, en mettant l’accent sur l’immigration francophone, tout en restant ambitieux tout en étant réaliste dans la définition des objectifs futurs.