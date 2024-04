Le Maroc renforce sa résilience extérieure malgré une position nette débitrice

L’Office des Changes vient de publier les derniers résultats de la position extérieure globale du Maroc à fin décembre 2023. Bien qu’elle demeure déficitaire, le Royaume a renforcé la résilience de cette position extérieure. Tel est l’essentiel à retenir.

Une trajectoire encourageante mais des défis persistent ! La dernière publication de l’Office des Changes sur la position extérieure globale du Maroc à fin décembre 2023 fait ressortir plusieurs éléments clés à analyser. Bien que cette position reste débitrice à 791,6 milliards de dirhams, elle s’est améliorée par rapport à fin septembre 2023 grâce à une augmentation de 7 milliards de dirhams des avoirs financiers extérieurs.

Cette évolution positive est principalement portée par la hausse des avoirs de réserve de 4,2 milliards de dirhams, renforçant ainsi les coussins de liquidités internationales du Royaume. Les réserves de change représentent désormais 63,6% des avoirs financiers extérieurs totaux, confirmant leur rôle prépondérant.

Du côté des engagements financiers, une légère hausse de 1,3 milliard de dirhams est à noter. Celle-ci provient essentiellement de l’augmentation des investissements directs étrangers de 2,9 milliards de dirhams et des autres investissements de 1,3 milliard de dirhams, compensée partiellement par un repli des investissements de portefeuille de 2,9 milliards de dirhams.

Cette composition des engagements extérieurs du Maroc, avec 50,5% d’investissements directs étrangers et 35,6% de dette extérieure à moyen et long terme, reflète une structure relativement stable et résiliente. Cependant, la part des engagements à court terme de 13,9% nécessite une gestion prudente des risques de refinancement.

Sur le plan des investissements directs, le stock des IDE étrangers au Maroc progresse plus rapidement que celui des investissements marocains à l’étranger, creusant encore légèrement le déficit structurel dans cette composante. « Attirer davantage d’IDE créateurs d’emplois et de valeur ajoutée tout en encourageant les investissements à l’international des entreprises marocaines permettrait de rééquilibrer cette tendance », réagit un analyste.

Dans l’ensemble, ces résultats témoignent des efforts soutenus du Maroc pour consolider sa crédibilité et sa résilience extérieures dans un contexte international mouvementé. “Une gestion proactive des risques de liquidité et de refinancement, conjuguée à des réformes structurelles visant à stimuler les exportations et l’investissement productif, demeurent essentielles pour assurer la pérennité de ces équilibres », ajoute notre contact.