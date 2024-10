La Cité du cheval de Bouskoura bientôt inaugurée

Dix ans après avoir lancé les premières études de la Cité du cheval de la ville verte de Bouskoura, la SOREC (Société royale d’encouragement du cheval) s’apprête enfin à savourer l’inauguration de ce projet impressionnant qui devra permettre à la ville de Casablanca de disposer d’un centre hippique de classe mondiale.

Aussi, grâce à l’accélération des travaux au cours des derniers mois, une partie des infrastructures de cette cité, notamment les 400 boxes de chevaux de course, de nombreuses pistes d’entraînement de galop, trotting et canter ainsi que le restaurant principal, devront être inaugurés avant la fin de l’année en cours. Le reste, à savoir un poney club, une clinique vétérinaire, un centre de maréchalerie, ainsi que le deuxième restaurant de ce site qui s’étend sur 87 hectares, sera ouvert en 2025.

Le management de la SOREC s’emploie à faire coïncider cette ouverture partielle avec la 10ème édition du Morocco International Meeting que cette entreprise publique marocaine sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts organise à Casablanca les 16 et 17 novembre 2024 et qui est une véritable vitrine de l’industrie hippique marocaine.

Rappelons que la SOREC supervise actuellement un autre projet important, à la capitale administrative cette fois-ci, en l’occurrence la reconstruction et la revalorisation de l’hippodrome de Rabat, dont le concours architectural a été gagné il y a quelques mois par le cabinet Said Berrada et Wilmotte & Associés.