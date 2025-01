La famille marocaine Said décroche un méga-contrat de près de 2 milliards de DH par an à Nouakchott

Coup de tonnerre à Nouakchott. La famille marocaine Said, via sa société SOS NDD (SOS Nouvelle Dynamique Durable), a remporté l’appel d’offres international pour la collecte et le transport des ordures ménagères de la capitale mauritanienne. Ce contrat, d’une valeur de 7,5 milliards d’ouguiyas (1,9 milliard de DH), s’étend sur un an avec possibilité de renouvellement pour une période maximale de dix ans. Elle évince ainsi le patron des patrons mauritaniens, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, qui gérait jusqu’ici ce service essentiel.

Jackpot pour SOS NDD (SOS Nouvelle Dynamique Durable). La société appartenant à la famille Said, vient en effet de décrocher un contrat majeur pour la collecte et le transport des ordures ménagères de Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Le marché a été attribué par la Commission des marchés publics du ministère mauritanien de l’Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local.

Ce contrat fait suite à un appel d’offres international lancé en 2024, auquel six entreprises ont participé. SOS NDD a ainsi devancé des concurrents prestigieux, dont la société dirigée par Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, le patron des patrons mauritaniens, ainsi que la société française Pizzorno, jusque-là en charge de la gestion des déchets à Nouakchott. Le contrat est d’une durée d’un an, renouvelable sur une période maximale de dix ans.

Une offre attractive

L’entreprise marocaine, dirigée par Abdelwafi Said, a remporté ce projet à l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation des offres. Le montant annuel de l’offre s’élève à 7,5 milliards d’ouguiyas, soit 1,9 milliard de DH. Cette somme représente un investissement important pour la gestion des déchets urbains à Nouakchott.

Une entreprise en plein essor

Basée à Casablanca et créée en 1977, SOS NDD, présidée par Abdelkader Said El-Figuigui est détenue par la famille Said, avec un capital de 20 millions de DH. L’entreprise génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 500 millions de DH, réparti entre ses diverses filiales. Depuis sa création, SOS NDD a diversifié ses activités, débutant par le nettoyage industriel avant de se lancer dans la collecte des déchets et l’assainissement liquide. Elle a également été pionnière dans l’exploitation des décharges publiques et gère depuis 2018 la décharge de Médiouna, après le départ d’Ecomed.

Au cours des cinq dernières années, SOS NDD a remporté plusieurs marchés importants, notamment à Mohammédia et Oujda, et est présente dans plusieurs villes du Royaume, telles que Marrakech, Skhirat, Tifelt, Nador, M’diq et Berkane. Le marché remporté en Mauritanie marque le premier contrat international de l’entreprise hors du Maroc.