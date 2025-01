Mauritanie. Annulation du méga-contrat de 2 milliards de DH par an attribué à la famille marocaine Said

Une semaine après avoir attribué à la société SOS NDD (SOS Nouvelle Dynamique Durable) de la famille Said le marché de la collecte et du transport des ordures ménagères de la capitale mauritanienne, d’une valeur de 7,5 milliards d’ouguiyas (1,9 milliard de DH), l’Autorité des marchés publics de Mauritanie a décidé d’annuler cette attribution ainsi que les procédures y afférant.

Le jeudi 16 janvier 2025, la Commission des marchés publics du ministère de l’Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a attribué, de manière provisoire, le marché de la collecte et du transport des déchets solides de la ville de Nouakchott à la famille marocaine Said, via sa société SOS NDD. Cette décision faisait suite à un appel d’offres international lancé le 25 novembre 2024, qui s’était clôturé le 31 décembre de la même année. Outre SOS NDD, cinq entreprises ont participé à l’appel d’offres, dont le français Pizzorno, la Société mauritanienne de transport des déchets (SMTD) dirigée par le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, et la société marocaine SOUDATRI, basée à Mohammedia et dirigée par Saïd Bourabaa.

Cependant, le jeudi 23 janvier 2025, l’Autorité des marchés publics de Mauritanie a annoncé l’annulation de l’attribution provisoire du marché et des procédures liées à sa conclusion. Cette décision a été prise, selon elle, en vertu des textes réglementant la passation des marchés publics, du dossier d’appel d’offres, ainsi que des conclusions et analyses.

Lire aussi | La famille marocaine Said décroche un méga-contrat de près de 2 milliards de DH par an à Nouakchott

Examen des recours des sociétés SMDT (Mauritanie) et SOUDATRI (Maroc)

La décision d’annulation fait suite à l’examen des recours introduits par la société mauritanienne SMDT et la société marocaine SOUDATRI, qui contestaient la décision de la Commission des marchés publics du ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local d’attribuer provisoirement le marché relatif à la collecte et au transport des déchets solides de Nouakchott au Centre d’enfouissement techniqueà la famille Said via SOS NDD.

L’Autorité des marchés publics a rejeté les recours concernant l’exclusion des offres des deux sociétés plaignantes. Cependant, le recours de la SMDT a été jugé recevable concernant l’inéligibilité de l’offre de la famille Said, car il a été constaté que « l’offre ne respectait pas les spécifications techniques exigées par le dossier d’appel d’offres, et que les procédures relatives à la conclusion du marché n’étaient pas valides ».

Lire aussi | Le logo officiel de la CAN 2025 met le zellige marocain à l’honneur [Vidéo]

Les raisons de l’Autorité des marchés publics

L’Autorité des marchés publics a justifié l’annulation en se basant sur les textes réglementant les marchés publics, les dispositions du dossier d’appel d’offres, ainsi que les conclusions des analyses menées lors de l’examen des recours.

Pour rappel, SOS NDD, dirigée par Abdelwafi Said et présidée par Abdelkader Said El-Figuigui, est une entreprise basée à Casablanca. Fondée en 1977, elle a d’abord exercé dans le nettoyage industriel avant de se diversifier dans la collecte des déchets et l’assainissement liquide. Elle a également été pionnière dans l’exploitation des décharges publiques et gère, depuis 2018, la décharge de Médiouna, après le départ de l’entreprise Ecomed.

Au cours des cinq dernières années, SOS NDD a remporté plusieurs marchés importants au Maroc, notamment dans des villes comme Mohammédia, Oujda, Marrakech, Skhirat, Tifelt, Nador, M’diq et Berkane. Le marché remporté en Mauritanie représente le premier contrat international de l’entreprise en dehors du Maroc.