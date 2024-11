L’aéroport Casablanca Mohammed V a un nouveau directeur

Le Directeur Général de l’Office National des Aéroports (ONDA), Adel El Fakir, a nommé Hicham Rahil au poste de directeur de l’aéroport Casablanca Mohammed V.

Hicham Rahil, vétéran de l’ONDA avec plus de vingt ans d’expérience, a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment à l’aéroport de Casablanca et à celui de Nador El Aroui. Il est titulaire d’un doctorat en informatique et mathématiques appliquées de l’Université Hassan II de Casablanca, ainsi que d’un Master national en ingénierie et optimisation des systèmes de transport et logistique, indique un communiqué de l’ONDA.

Lire aussi | Plus de 24,2 millions de passagers ont transité par les aéroports du Maroc

Afin de répondre aux exigences croissantes du trafic aérien et de garantir la sécurité et la ponctualité du traitement des bagages, l’ONDA a également finalisé un projet majeur de réaménagement et de modernisation des installations de gestion des bagages de transit. Désormais, cette zone, aménagée sur une superficie de 3.000 m², dispose d’un système de haute technologie, intégrant des équipements de dernière génération pour le contrôle des bagages en transit. Deux lignes de convoyeurs, équipées de détecteurs automatiques d’explosifs (EDS), acheminent les bagages « clairs » directement vers un carrousel de chargement, tandis que les bagages « suspects » sont orientés vers une troisième ligne pour un contrôle approfondi avec un scanner à rayons X double vue.

Avec cette nouvelle installation, l’aéroport est désormais capable de traiter jusqu’à 1 500 bagages en transit par heure, ce qui améliore de manière significative la ponctualité et l’efficacité du service.

Lire aussi | ONDA: 12,3 MMDH sur trois exercices pour accompagner l’expansion du trafic aérien

L’ONDA a par ailleurs renforcé la zone de livraison des bagages à l’arrivée en y installant dix tapis, dont sept ont été remplacés par des équipements modernes offrant une capacité accrue. Ce dispositif vise à réduire les délais d’attente, permettant une récupération des bagages plus rapide et facilitant l’expérience des passagers. En complément, un projet de rénovation de l’ensemble de la salle de livraison des bagages sera prochainement lancé pour offrir un espace plus confortable et fonctionnel.

Ces aménagements s’inscrivent dans la stratégie de modernisation de l’ONDA, visant à accompagner la croissance du trafic de l’aéroport Mohammed V et à renforcer son rôle de hub international. En modernisant ses infrastructures, l’ONDA prépare ainsi l’aéroport aux enjeux de 2030, en accordant une attention particulière à l’amélioration de l’expérience des voyageurs et à l’efficacité opérationnelle.