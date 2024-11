Quand TV5 sublime l’art du zellige marocain

Dans un récent reportage publié sur le site internet de la chaîne française TV5, l’art du zellige marocain a été mis à l’honneur, révélant au grand public les secrets d’un artisanat ancestral qui fait la fierté du Maroc.

Cette publication explore les coulisses de cet art unique, ancré dans l’histoire marocaine, et présente des ateliers, comme ceux d’Abderrazzak Houdzi à Marrakech, où des artisans transmettent leur savoir-faire séculaire à des visiteurs fascinés. Ce regard précieux de TV5 s’inscrit dans un contexte de valorisation de l’héritage marocain face à des tentatives de réappropriation culturelle.

Un art hérité des dynasties marocaines

L’art du zellige, qui décore les mosquées, riads, et fontaines à travers le Maroc, remonte aux dynasties Almoravide et Almohade des XIᵉ et XIIᵉ siècles. Utilisant de l’argile blanche de Fès, les artisans créent des mosaïques colorées et géométriques, symbolisant l’harmonie et l’ordre.

Ce savoir-faire marocain a influencé l’architecture andalouse, un lien historique rappelé par Emmanuel Macron lors de sa visite au Maroc fin octobre. Le président français a reconnu l’apport marocain à l’art andalou, une réponse implicite aux tentatives de l’Algérie de revendiquer cet héritage.

Une immersion au cœur de l’artisanat

Dans les ateliers de Marrakech, TV5 montre les visiteurs s’initiant à la fabrication du zellige aux côtés de maîtres-artisans, ou maâlems, qui perpétuent cet art à travers des techniques transmises de génération en génération.

Ces ateliers offrent aux visiteurs une expérience unique, bien loin des simples démonstrations touristiques. Abderrazzak Houdzi, fondateur des Ateliers d’ailleurs, souligne que ce projet vise à valoriser les artisans marocains, souvent peu reconnus malgré leur rôle essentiel dans la chaîne de valeur de l’artisanat marocain.

En éclairant l’authenticité et l’histoire de cet art, TV5 participe à sensibiliser un public international, soulignant que le zellige marocain est bien plus qu’une simple décoration : il représente l’âme et l’identité du Maroc.