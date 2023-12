Le groupe SCE poursuit ses investissements en immobilier

Décidément, le groupe industriel SCE nourrit de plus en plus d’appétit pour l’immobilier.

Cinq ans après avoir créé la filiale SCE Immobilier qui a hérité de l’impressionnante assiette foncière à Ain Sebaa à Casablanca de l’ex-SCE (Société Chérifienne des Engrais), dont l’activité industrielle a été transférée entre-temps à Jorf Lasfar, l’actionnaire de référence de ce groupe décide de consolider ses investissements immobiliers. Aussi, après avoir démarré en 2020 dans un premier temps dans l’immobilier industriel et mis sur rails plus récemment un programme résidentiel comprenant plus de 1.000 habitations, SCE immobilier lance une extension de 15.000 m² de ses entrepôts logistiques. Doté d’une enveloppe d’investissement de près de 100 millions de dirhams, ce nouveau projet hissera SCE immobilier parmi les principaux propriétaires d’actifs logistiques dans la périphérie nord de Casablanca, derrière Soft Group et le groupe public SDTM.

Rappelons que la SCE est un des pionniers de l’industrie chimique au Maroc. Cotée en bourse dès 1950, elle avait été reprise en 2003 par son directeur général de l’époque, Driss Tarari, auprès de ses actionnaires majoritaires qu’étaient la SNI et de son ex-maison mère française, avant qu’une OPR (Offre Publique de Retrait) ne vienne la retirer de la cote en 2013 en faisant de Holichem (holding de détention de la famille Tarari), le seul maître à bord. Entre-temps, SCE Chemicals (ex-SCE) a ouvert le capital à deux reprises au groupe CDG. Une première fois à FIPAR Holding (filiale de CDG) en 2019 et plus récemment, à Capmezzanine II un fonds d’investissement géré par CDG Capital Private Equity.

Quant au périmètre immobilier relevant de SCE immobilier, il demeure à 100% dans le giron de la famille Tarari à travers SCE Participations et qui espère avoir le même succès dans la pierre qu’elle a eu dans la chimie.