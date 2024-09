Le Maroc gagne 4 places au Global Innovation Index, 2ème en Afrique

Le Maroc a gagné quatre places au Global Innovation Index (GII), se hissant au 66ème rang mondial et 2ème en Afrique de ce classement de référence réalisé par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

D’après le rapport GII 2024, le Maroc, qui n’est devancé dans le continent que par l’île Maurice (55ème), occupe le premier rang mondial pour les dessins et modèles industriels et se classe parmi les 30 premiers pour les dépenses en matière d’éducation, le taux d’actifs incorporels, la formation brute de capital, l’industrie manufacturière de haute technologie et les marques.

«L’économie marocaine fait preuve d’une remarquable capacité à transformer les investissements en innovation en produits et services de haute performance, se classant 47ème en matière de résultats d’innovation, avec une progression de huit places par rapport à l’édition précédente», explique notamment le rapport GII 2024.

Lire aussi | NAPS-CMI : le Conseil de la concurrence signe la fin du monopole

Le Maroc rejoint, ainsi, le groupe des économies à revenu intermédiaire du top 70 du classement qui ont progressé le plus rapidement depuis 2013 dans ce classement, publié annuellement à partir de 2007.

Le GII évalue la performance de l’écosystème d’innovation de 133 économies. Il repose sur 78 indicateurs qui couvrent les principaux aspects de l’innovation. Ces indicateurs sont organisés en deux catégories : les intrants (53 indicateurs) et les extrants (25 indicateurs).

Lire aussi | UM6P : la SHBM à Benguérir certifiée par l’EHL

Parmi ces indicateurs, on cite les institutions, le capital humain et la recherche, l’infrastructure, la sophistication des affaires, ainsi que les produits de la connaissance et de la technologie, et les produits de la créativité.