UM6P : la SHBM à Benguérir certifiée par l’EHL

La School of Hospitality Business and Management (SHBM) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) vient d’obtenir le statut de « École Certifiée » par l’EHL (École hôtelière de Lausanne), qui est la référence mondiale en matière d’éducation, d’innovation et de conseil pour le secteur de l’hôtellerie et des services.

Cette certification marque une étape importante dans le parcours de la SHBM pour devenir une institution de référence dans l’éducation hôtelière au Maroc et à travers l’Afrique, selon le staff de l’UM6P. L’obtention de cette certification par l’EHL place la SHBM comme la seule école en Afrique à bénéficier de cette reconnaissance, et la première au Maroc à atteindre ce niveau, souligne l’UM6P. Cette reconnaissance reflète la conformité de la SHBM avec les normes de qualité rigoureuses de l’EHL et son engagement à fournir une éducation hôtelière de classe mondiale.

Après quatre ans en tant que membre « associé » du réseau des écoles certifiées de l’EHL, ce statut offre désormais aux diplômés et aux promotions futures un diplôme avec la certification académique de l’EHL, ainsi que les avantages liés à ce statut, explique-t-on. Cette certification est le résultat de l’engagement de la SHBM envers l’excellence académique et l’amélioration continue, ajoute la même source, en notant que cette école, qui a élaboré un programme riche et varié, est dotée d’infrastructures de pointe répondant aux exigences de l’industrie hôtelière.

« Cette certification est le fruit de la collaboration étroite entre la SHBM et l’EHL au cours des quatre premières années de développement de l’école. Elle met en lumière les efforts collectifs des étudiants, des collaborateurs et de l’ensemble de l’écosystème UM6P, envers la création d’un établissement d’enseignement hôtelier pérenne, prônant la qualité », a souligné la directrice de la SHBM, Syrab El Malti.