Nouvelle BMW Série 1 : une quatrième génération très affûtée

La BMW Série 1 entre dans sa quatrième génération avec une refonte de son design extérieur, une présentation intérieure entièrement repensée et des motorisations plus affûtées. Des innovations qui devraient lui permettre de s’imposer comme la nouvelle référence dans le segment des compactes premium. Nous avons pu prendre son volant dans le cadre de son lancement international récent à Munich.

Apparue en 2004, la BMW Série 1 a rapidement su s’imposer dans le segment des compactes premium, où elle a longtemps rivalisé avec ses principales concurrentes allemandes, dont l’Audi A3 Sportback et la Mercedes Classe A. Malgré une concurrence rude, la Série 1 a trouvé son public, avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Ce succès ne s’est jamais démenti au Maroc, où il contribue aussi aux bons résultats de Smeia-BMW. Tout au long de son histoire, la Série 1 s’est déclinée en versions 3 et 5 portes, mais aussi en coupé et cabriolet. Toutefois, depuis l’arrivée de la génération précédente, BMW a recentré son offre en ne conservant que la version 5 portes, déjà la plus populaire auprès de la clientèle.

Lire aussi | BMW Golf Cup Maroc 2024: les qualifiés de la zone centre dévoilés

L’esthétique de la Série 1 a été largement retravaillée, avec des modifications particulièrement notables à l’avant : capot abaissé, calandre plus large et moins haute, boucliers redessinés et projecteurs modernisés. Le résultat est une berline à l’allure plus dynamique et sportive. À l’arrière, les changements sont plus discrets, notamment avec l’ajout d’un léger décroché autour des feux. BMW en profite également pour modifier l’appellation de ses blocs essence : le « i » placé après les chiffres (118i, 120i…) disparaît, cette lettre étant désormais réservée aux modèles électriques du constructeur.

Habitacle plus moderne

L’intérieur de la nouvelle BMW Série 1 offre un environnement premium moderne. Exit les compteurs analogiques, remplacés par une double dalle numérique légèrement inclinée vers le conducteur, un élément désormais omniprésent sur les modèles de la marque allemande. En plus du tableau de bord numérique de 10,3 pouces, qui peut être complété par un affichage tête haute, un écran multimédia de 10,7 pouces intègre de nombreuses fonctionnalités, y compris le contrôle de la climatisation.

Il convient de noter que la nouvelle BMW Série 1 est équipée de la dernière version du système BMW iDrive avec la fonction « QuickSelect », offrant une navigation intuitive sans passer par des sous-menus. Basé sur le système d’exploitation BMW 9, il permet une utilisation tactile et vocale, avec des mises à jour logicielles à distance. La nouvelle Série 1 propose également une large gamme de systèmes d’aides à la conduite et de stationnement automatisé, avec plusieurs fonctionnalités de série.

Lire aussi | Ces indicateurs qui confirment la reprise (timide) du marché immobilier

Les sièges, chauffants de série, sont disponibles en similicuir (sans origine animale) ou en version Alcantara pour les modèles M, offrant un confort de bonne facture. Des options en tissu recyclé sont également proposées. Il est à noter que cette Série 1 conserve des dimensions similaires à la génération précédente, avec une longueur accrue de 42 mm (4,36 m) et une hauteur augmentée de 25 mm (1,46 m). L’habitabilité est correcte, tandis que le coffre offre un volume de 300 litres dans les versions micro-hybrides essence et diesel, ce qui semble un peu juste. En revanche, la M135, le modèle le plus puissant de la gamme, offre un peu plus, soit 380 litres.

Des motorisations diversifiées

En attendant l’arrivée prochaine des versions 116 essence de 122 chevaux et 123 xDrive de 218 chevaux, la gamme actuelle se compose des variantes 120 de 156 chevaux et 120d de 150 chevaux. Ces modèles sont équipés d’un petit moteur électrique de 20 chevaux et 55 Nm. Les boîtes de vitesses manuelles ont disparu au profit d’une boîte à double embrayage et 7 rapports. Au sommet de la gamme, la tonitruante M135 xDrive délivre 300 chevaux de puissance.

Notre modèle d’essai, la 120, se distingue par des relances efficaces et immédiates dès que l’on sollicite la pédale de droite. Les vocalises du trois-cylindres se font entendre en mode Sport, qui dynamise également la gestion de la boîte, véritablement parfaite. Pour les amateurs, un programme manuel rapide est proposé en finition M Sport, avec de longues palettes au volant. Cet ensemble mécanique incite à profiter des petites routes, et l’on s’en réjouit, car une autre bonne surprise de cette Série 1 est son comportement routier irréprochable, avec un train avant incisif et une excellente tenue de cap. En optant pour la finition M Sport, on bénéficie d’une direction à démultiplication réduite, d’un châssis abaissé de 8 mm et d’une suspension Adaptive M, augmentant ainsi considérablement le plaisir de conduite.

Lire aussi | Le Maroc explose le record du nombre de passagers dans ses aéroports à fin août

Les amateurs de sensations fortes, avec un budget confortable, pourront opter pour la M135 xDrive, dont le moteur 2.0 litres turbo à quatre cylindres (sans hybridation légère) délivre 300 chevaux et 400 Nm. Le pack « M Sport Technology » inclut notamment des sièges baquets, des amortisseurs avant rigidifiés, des supports de barres antiroulis renforcés, des jantes en alu forgé plus légères chaussées de pneus sport, ainsi qu’un système de freinage optimisé.

En conclusion

Que dire de cette nouvelle BMW Série 1 ? Elle affiche des évolutions significatives, tant sur le plan technologique que mécanique. Derrière son apparence de compacte moderne, elle se distingue surtout par un comportement routier encore plus affiné, alliant rigueur et plaisir de conduite. De plus, le passage à un trois-cylindres avec hybridation légère permet de réduire la consommation sans compromettre l’agrément de conduite. Ces améliorations en font l’une des compactes premium les plus agréables à conduire, notamment dans sa version M135 xDrive. Un véritable bond en avant pour ce modèle emblématique, dont la commercialisation devrait débuter très prochainement au Maroc.