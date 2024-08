Les condoléances de Monsieur André Azoulay Conseiller de SM le Roi

3azawana Waheed mon Cher Kamal, Jamal était notre ami à tous les deux et privilège de l’âge il a aussi été pour moi un compagnon de route précieux pendant les premières années de mon mandat auprès de SM Hassan II et après avec un soutien et une attention particulière portés à mes combats pour Essaouira.

Sa place, sa plume, et l’audacieuse modernité de ses engagements vont beaucoup nous manquer.

Pensées amicales et solidaires en partage avec sa famille en ces moments de prières et de recueillement.

Allah Yrahmou

Inna lilahi wa Ina Ilayhi Rajioune.

Affectueusement

André Azoulay.