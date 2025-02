Les couleurs du ciel du mardi 18 février

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 février 2025 :

– Pluies ou averses orageuses localement modérées sur les régions centres, le Souss, l’Atlas et ses régions avoisinantes, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Rif et les versants sud-est.

– Faibles pluies ou gouttes de pluies éparses sur la Méditerranée, les côtes nord, l’Orientale et le nord des provinces sahariennes.

– Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas dès l’après-midi.

– Temps assez froid à froid avec gelée ou verglas la matinée et la nuit sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes avec chasse-poussières par endroits sur l’Atlas, l’Oriental, les plaines nord et centre et sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur le Haut Atlas, de 00/04°C sur le reste de l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et les versants sud-est, de 04/07°C sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines intérieures et de l’ordre de 08/13°C ailleurs.

– Température maximale en baisse sur le Sud et le Centre et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Dakhla et forte à très forte sur le reste du Littoral.