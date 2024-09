Maroc : CFAO Mobility lance les modèles Omoda C5 et Jaecoo 7

Le tout nouveau showroom des marques Omoda et Jaecoo a officiellement ouvert ses portes le 12 septembre courant à Casablanca, plus précisément sur le boulevard de la Corniche à Anfa. Importées au Maroc par CFAO Mobility, ces deux marques chinoises misent sur le succès de leurs modèles phares, l’Omoda C5 et le Jaecoo 7.

Lancées mondialement en 2023 et appartenant à Chery International, premier groupe automobile exportateur en Chine depuis 22 ans, Omoda et Jaecoo étendent leur présence à l’échelle mondiale. En un an, ces deux marques ont affiché la plus forte croissance dans le monde, avec 160 000 véhicules exportés l’année dernière. Déjà commercialisées dans plus de 40 marchés sur le globe, ces marques viennent tout juste d’être lancées au Maroc sous la houlette de leur importateur local, CFAO Mobility. S’adressant principalement à une clientèle urbaine, jeune et ouverte aux innovations, ainsi qu’aux voitures à mobilité propre, ces deux marques chinoises proposent des véhicules en phase avec leur époque.

Entre élégance et technologie

Plus précisément, l’Omoda C5 se distingue par son design futuriste. Son habitacle, à la fois élégant et technologique, dispose, entre autres, de sièges chauffants réglables électriquement, d’un double écran tactile de 10,25 pouces et d’un système audio Sony à 8 haut-parleurs. La connectivité est renforcée par «Apple CarPlay», le Bluetooth et plusieurs ports USB. En matière de sécurité, l’Omoda C5 fait le plein avec 22 systèmes d’assistance à la conduite, dont des caméras 360°, un régulateur de vitesse adaptatif, et divers systèmes de freinage et d’aide au stationnement.

Sa structure en acier à haute résistance et ses six airbags assurent une protection maximale, lui valant une certification 5 étoiles à l’Euro NCAP. Sous le capot, le moteur 1,5 litre turbo essence de 154 chevaux, couplé à une transmission CVT, permet une accélération de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes. Le prix de ce modèle est fixé à 285 000 DH, avec une garantie de 5 ans ou 150 000 kilomètres.

Confort et sécurité

Quant au SUV Jaecoo 7, il mise sur son design élégant et dynamique ainsi que sur son intérieur spacieux. Et pour cause : les places à l’arrière offrent un espace très confortable et sont rabattables 60/40. Le coffre qui dispose d’un volume de 412 litres peut cuber jusqu’à 1 335 litres une fois les sièges arrière repliés. Par ailleurs, l’intérieur se distingue par la qualité des matériaux et par une vaste gamme d’équipements de confort et de sécurité. Il est équipé de plus de 20 systèmes d’assistance à la conduite (ADAS).

Certifié lui aussi 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP, le Jaecoo 7 offre une protection maximale grâce à ses six airbags et à sa carrosserie en acier à haute résistance. Sous le capot, on trouve un moteur 1,6 litre turbo essence de 194 chevaux, associé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports. Ce SUV est disponible en plusieurs teintes de carrosserie et bénéficie d’une garantie de 5 ans ou 150 000 km. Il est proposé à un prix de lancement de 384 000 DH.