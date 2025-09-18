MARWA: Karim Tazi rachète les parts du fonds d’investissement géré par la CDG

Quinze ans après avoir investi dans Folly Fashion, Cap Mezzanine I, le fonds d’investissement géré par CDG Capital Private Equity (le bras armé du groupe CDG dans les métiers du capital-investissement), trouve enfin une voie pour sortir du capital de ce groupe marocain de mode connu pour sa marque MARWA.

Après avoir exploré plusieurs voies envisageables dont celle de l’introduction en bourse et de la cession à d’autres véhicules d’investissement, CDG Capital Private Equity se résout à vendre sa participation au fondateur de Folly Fashion, Karim TAZI qui a pu mobiliser, à cet effet, une dette bancaire (crédit LBO) pour racheter les parts avec son associé institutionnel.

Il faut dire qu’avec un fonds d’investissement, en l’occurrence Cap Mezzanine I, dont la création remonte à 2009, la cession de la participation dans Folly Fashion est devenue depuis peu une priorité absolue pour son gestionnaire qui souhaite, enfin, liquider ce véhicule pour se consacrer à la mise sur rail de son dernier né, Cap Mezzanine III qui fait partie des 14 fonds d’investissement sponsorisés par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, et la liquidation de son autre véhicule ayant plus de 10 ans d’âge (Cap Mezzanine II).

Lire aussi | Comment s’est comportée l’industrie au deuxième trismestre…

Quant à Karim TAZI, il réédite ainsi sa bonne affaire de fin 2015 quand il avait racheté les parts de Folly Fashion détenues par MPEF II, l’autre fonds d’investissement géré par Afric Invest, grâce au crédit accordé par la Banque Centrale Populaire, aujourd’hui totalement remboursé par les dividendes générés par Folly Fashion.

Rappelons que MARWA, l’enseigne de mode féminine maroco-marocaine qui avait pris son envol sous le slogan «fashion pudique», compte un réseau d’une centaine de points de vente dont près de 80 au Maroc et le reste étant réparti entre le Liban, les Emirats Arabes Unis, l’Algérie, la Libye, le Kuwait, la France et la Côte d’Ivoire.