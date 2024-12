Prêt-à-Porter: LC Waikiki remporte le prix du Meilleur Service Client 2025

LC Waikiki, acteur majeur du marché du prêt-à-porter, a été couronné du titre de Meilleur Service Client 2025 lors de la 8e édition de la cérémonie ESCDA (Élection des Services Client de l’Année), qui s’est tenue au Palace Layali à Bouskoura.

LC Waikiki s’est distingué par la qualité de son service client, assuré via plusieurs canaux, notamment ses centres d’appels, les services de messagerie électronique, et les échanges sur les réseaux sociaux. Cette performance a été rendue possible grâce au travail de son équipe, soutenue par son partenaire stratégique Intelcia, spécialisé dans l’externalisation des services client.

Selon Aziddin Zidi, Directeur général de LC Waikiki Maroc et Ghana : « Remporter pour la première fois le prix du Meilleur Service Client marque une étape significative pour LC Waikiki au Maroc. Cela souligne notre engagement à placer les clients au cœur de tout ce que nous faisons. »

Pour LC Waikiki, cette distinction n’est pas une fin en soi, mais un point de départ. Aziddin Zidi a souligné : « Ce n’est pas seulement une réussite ; c’est un point de départ pour viser encore plus haut. Nous continuerons d’innover, d’être à l’écoute de nos clients et de faire évoluer nos services pour maintenir cette position de leader. »