Nouveauté. La Peugeot 208 restylée désormais disponible au Maroc

Du nouveau chez Peugeot Maroc qui accueille depuis peu dans ses showrooms la nouvelle 208. En fait, la citadine phare de la marque au lion a bénéficié d’un joli restylage de mi-carrière. De quoi perpétuer son succès dans le segment des citadines dans le Royaume.

C’est un véhicule qui, depuis son lancement en 2019, a surfé sur la vague du succès. Si l’on en croit les chiffres de ventes du constructeur automobile français, ce modèle a été produit à plus de 1 million d’exemplaires dans le monde, se payant même le luxe de demeurer en 2021 et en 2022 le véhicule le plus vendu en Europe tous segments confondus. Idem dans le Royaume où la 208 a toujours surfé sur la vague du succès. Toujours est-il que dans cette catégorie des citadines, qui suscite toujours autant d’intérêt de la part de la clientèle particulière et professionnelle, la concurrence fait rage. Il n’en fallait pas plus au staff de Peugeot pour redonner une seconde jeunesse à citadine phare.

Lire aussi | Marché des voitures neuves au Maroc. La tendance est à la baisse en février

Qu’est-ce qui a changé dans version relookée de l’engin? Introduite d’abord sur les 508, et plus récemment sur le 2008, la nouvelle signature lumineuse de Peugeot vient agrémenter aussi la nouvelle 208. Et ça se remarque, surtout les trois longues griffes lumineuses verticales sur le bouclier avant. À noter que sur la version GT ajoute à ces mêmes griffes lumineuses des phares full LED à trois modules indépendants. Bien sûr, le nouveau logo de Peugeot fait son apparition sur la calandre avant. Les feux arrière à LED ont été recrayonnés héritant de trois griffes rouges juxtaposées. De même que le bandeau noir entre les feux accueille le blason de la marque dans une typographie plus stylisée. Faut-il souligner que de nouvelles teintes de carrosserie font leur apparition, dont cet inédit «Jaune Agueda», voire un «Gris Selenium».

Lire aussi | Badr Ikken: « Des acteurs nationaux seront en mesure de proposer une gamme variée de voitures électriques d’ici 2035 »

Dans l’habitacle, Peugeot reconduit son i-Cockpit avec son fameux petit volant compact. Sous les yeux, on dispose de compteurs analogiques en finition «Active» et numériques en finition «Allure». La finition la plus huppée à savoir «GT» dispose d’un affichage à effet 3D. La planche de bord accueille une nouvelle dalle de 10 pouces de série, qui commande facilement la dernière génération des systèmes d’infodivertissement estampillés Peugeot. Sur toutes les versions, les touches piano sont conservées sous l’écran central pour permettre un accès rapide aux fonctions clés. À noter que de nouveaux habillages de sièges font leur apparition, dont une sellerie en Alcantara noir avec des surpiqûres «Vert Adamite» disponible en option sur la version GT.

Deux moteurs au choix viennent animer la Peugeot 208 restylée au rang desquels le 1,2 litre PureTech de 75 chevaux, un bloc essence trois-cylindres associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. Que les amateurs de mazout se rassurent : la 208 est également animée par l’excellent 1,5 litre BlueHDi délivrant 100 chevaux, un quatre-cylindres épaulé par un système Stop & Start, et associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Côté équipements de sécurité, la 208 restylée dispose, entre autres et dès l’entrée de gamme, de l’ESP, de l’aide au démarrage en côte, de la détection de sous-gonflage des pneus, du régulateur et limiteur de vitesse, de l’aide au stationnement arrière…

Lire aussi | Femmes : Des acquis certes, mais beaucoup reste à faire

Côté tarifs, cette citadine bénéficie actuellement d’une offre promotionnelle avec un tarif de base de 159 900 DH. Pour en profiter, il suffit en quelques clics d’aller sur Peugeot online, le site officiel de réservation de voitures neuves de marque Peugeot dans le Royaume. À moins de se rendre dans les différents showrooms de la marque pour profiter également d’avantages clients. Justement la grille tarifaire affichée pour le mois de mars de cette nouvelle 208 débute à 169 900 DH (Active essence) et à 192 900 DH pour l’entrée de gamme diesel, toujours en finition «Active».