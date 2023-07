PORTRAIT. Soulaymane Kachani, vice-recteur de l’Université de Columbia à New-York

Au sein de la renommée université Columbia à New York, Soulaymane Kachani coordonne les programmes académiques des 16 facultés de l’institution. Il y est chargé de l’élaboration et de l’implémentation des stratégies d’enseignement et d’apprentissage, de l’innovation, et de l’éducation en ligne. Il demeure Senior Vice Dean de la Faculté d’Ingénierie et des Sciences Appliquées de Columbia, où il est aussi professeur de génie industriel et recherche opérationnelle.

Lire aussi | Casablanca. Révision du budget pour relancer le projet de vidéoprotection

Auparavant, ce consultant senior à McKinsey a occupé le poste de Vice-Président, et en 2007, le poste de Président de l’association de Revenue Management & Pricing de l’Institute for Operations Research and the Management Sciences, avant de rejoindre son conseil d’administration. De 2007 à 2011, il a servi comme Chairman du Demand Optimization Council. De 2003 à 2016, Kachani était le Directeur stratégique de Strategic Capital Allocation Group, un fonds d’investissement de plusieurs milliards USD basé à Boston. Entre 2007 et 2011, Kachani a occupé le poste de PDG de ReOptima, une société de conseil spécialisée dans l’évaluation et la tarification d’actifs immobiliers aux États-Unis, avec un accent sur la Floride et New York. Entre 2005 et 2007, il a aussi servi comme Chief Scientist de Vendavo, le leader mondial en management et optimisation de « business-to-business » pricing.

Lire aussi | Banques. Les réclamations de la clientèle ont baissé de 16% en 2022 !

Soulaymane Kachani a reçu son doctorat (Ph.D) en recherche opérationnelle du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il a aussi obtenu un Master of Science en recherche opérationnelle du MIT et un diplôme d’ingénieur de l’École centrale Paris (1999). Et depuis quelques années, il met parallèlement son expertise au service de son pays natal. Ainsi, outre sa fonction de membre du Conseil d’administration de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Kachani est membre du Conseil consultatif-Mouvement AI de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Il était également membre de la Commission qui a planché sur le Nouveau modèle de développement.