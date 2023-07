PORTRAIT. Sanaa Abouzaid, directrice régionale de la Société financière internationale (SFI) pour l’Amérique centrale

Cette lauréate de l’ISCAE (Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises) en finance et comptabilité, titulaire également d’un MBA en finance et investissements de l’Université George Washington, est à la tête de la Société financière internationale (SFI) pour la région de l’Amérique centrale depuis un peu plus de trois ans. La manager marocaine connait bien cette institution du Groupe de la Banque mondiale qui traite avec le secteur privé.

Les compétences marocaines de l’étranger constituent un vivier dans lequel le Maroc peut puiser pour le transfert du savoir-faire et d’expertise. Qu’il s’agisse d’éminents chercheurs et scientifiques ou de décideurs, elles forment une élite certaine. Sanaa Abouzaid fait partie de celles-ci, sélectionnées dans le dossier de notre magazine Challenge «Compétences marocaines de l’étranger : le défi de la mobilisation», paru le 21 juillet dernier.

En effet, Sanaa Abouzaid a intégré la SFI depuis 2003. Avant sa nomination actuelle, elle était responsable régionale de la gouvernance d’entreprise pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à l’IFC. Elle a en effet travaillé avec des entreprises du secteur privé dans de nombreuses régions, dont l’Amérique latine, la région MENA, l’Asie et l’Afrique. Elle possède une vaste expérience dans le développement du secteur privé et a travaillé dans les opérations d’investissement et de services-conseils pendant plus de vingt ans.

Basée à Panama City, Sanaa Abouzaid qui pilote le portefeuille de la filiale de la Banque mondiale dans cette partie centrale du continent américain, supervise les opérations de l’institution au Panama, au Costa Rica, au Nicaragua, au Honduras, au Salvador et au Guatemala.

L’« Iscaiste » est experte en gouvernance d’entreprise familiale et auteur de plusieurs publications, y compris le « IFC Family Business Governance Handbook », un guide des meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise pour les entreprises familiales. Le manuel a été publié en anglais, puis traduit en vingt autres langues. Elle parle anglais, français, arabe, espagnol et italien.