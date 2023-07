Tanger Med lance un parc solaire flottant

Le développeur et autorité portuaire du port Tanger Med vient de lancer un appel d’offres à l’endroit des constructeurs et développeurs de parcs d’énergies renouvelables, destiné à sélectionner l’EPC (le contractant qui livre clef en main le projet) qui va l’accompagner dans l’étude et la réalisation d’un parc solaire photovoltaïque flottant au niveau de la retenue du barrage Oued Rmel, à proximité du complexe portuaire Tanger Med qui s’étend sur 123 hectares.

Doté d’une capacité de production de 13 MW, le futur parc solaire flottant devra alimenter en électricité verte le complexe portuaire Tanger Med dans le cadre du programme de décarbonisation mis en place. La technologie des panneaux photovoltaïques flottants évite les déperditions de l’eau par évaporation et qui peuvent atteindre jusqu’à 30% du volume d’eau des retenues (de barrages ou bassins agricoles) et le barrage Oued Rmel sert aussi d’alimentation en eau potable les besoins du complexe portuaire. Sans compter que l’option du solaire flottant permet également de libérer du foncier (qui devient de plus en plus rare au niveau du complexe portuaire Tanger Med).

Rappelons qu’en 2021, un exploitant agricole de la région de Sidi Slimane avait mis en service la première centrale solaire flottante construite par Energy Handle, mais de petite taille (capacité de 0,4 MW).