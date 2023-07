Une nouvelle unité de fabrication de tissus à Casablanca

Basée à la commune de Sidi Bouathman (à la région de Casablanca), la future usine à inaugurer en 2024 devra nécessiter une enveloppe d’investissement de plus de 100 millions de dirhams et employer plus de deux cent salariés à terme.

L’importateur et distributeur de tissus Belletiss se lance dans l’industrie. En effet, cette PME familiale qui a pignon sur rue depuis plusieurs décennies en tant que grossiste, et accessoirement détaillant de tissus pour la décoration des espaces intérieurs, s’apprête à lancer la construction d’une unité de tissage et filature.

Le projet porté par Belletiss est le deuxième à être lancé dans le segment de fabrication de tissus du secteur de textile marocain en quelques mois, après celui de la société Recyclados à Tanger qui a fait l’objet d’une convention d’investissement portant sur plus de 600 millions de dirhams. Il faut dire, que la filière de la filature représente un peu le parent de l’industrie textile au Maroc et sa consolidation incarne une priorité pour les autorités qui visent une meilleure intégration du secteur et une amélioration sensible de sa compétitivité.

Rappelons, que Belletiss est une PME détenue par deux commerçants fins connaisseurs du marché des tissus, Abderrahim Latifi et Mohamed Koura, qui ont démarré par une boutique dans la célèbre ruelle commerçante casablancaise Le Prince, avant d’agrandir leur activité et de se développer dans le commerce en gros de tissus de décoration et d’ameublement importés des quatre coins du globe.