Une initiative marocaine sur les Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU

L’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a approuvé, lors de sa 79e session à New York, la résolution onusienne amendant celle portant sur « le rôle des institutions des médiateurs et ombudsmans dans le renforcement et la protection des droits de l’Homme, la bonne gouvernance et la primauté de la loi », grâce à une initiative du Médiateur du Royaume et à un effort remarquable de la Représentation permanente du Maroc auprès de l’ONU.

Cette initiative, qui a bénéficié d’un grand soutien international, illustre les efforts soutenus du Maroc en faveur de la promotion des droits humains dans les fora internationaux, comme elle témoigne des acquis réalisés par le Royaume dans ce domaine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué de l’Institution du Médiateur du Royaume.

Elle met également en lumière l’engagement effectif du Médiateur du Royaume, en coordination avec des partenaires à l’Institut international de l’Ombudsman, pour donner plus de visibilité aux institutions des ombudsmans et à leurs rôles en matière de droits humains, de gouvernance et de développement, souligne le communiqué. Cette résolution onusienne constitue une avancée importante sur la voie du renforcement du rayonnement des institutions des ombudsmans, tout en appuyant leurs rôles dans la défense des droits des citoyens vis-à-vis de l’administration et dans la consécration des principes de bonne gouvernance, précise la même source.

Les nouveautés introduites de ladite résolution ont permis d’élaborer une nouvelle vision des rôles des médiateurs et ombudsmans, à travers les amendements fondamentaux adoptés portant sur la reconnaissance des efforts essentiels déployés par ces institutions pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), notamment l’objectif 16, par la promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour tous, l’instauration de mécanismes de réclamation accessibles et gratuits, la détermination des problèmes structurels, et le renforcements de l’efficacité, de la responsabilité et de l’inclusivité dans l’administration publique à tous les niveaux.

Ces nouveautés vont de pair avec les rôles et les prérogatives des médiateurs et ombudsmans à la lumière des évolutions que connait le monde, tout en préservant les acquis réalisés, notamment en matière de protection et de promotion des institutions des médiateurs, en garantissant leur indépendance et en soutenant les exigences de leur gestion autonome. Il s’agit aussi de les encourageant à solliciter l’accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institution des institutions nationales des droits de l’Homme, conclut le communiqué.