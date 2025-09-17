UNITAS 2025: le Maroc participe au plus grand exercice naval aux USA

L’exercice multinational UNITAS 2025, lancé le 15 septembre depuis la base navale de Mayport (Floride), marque une avancée significative dans le renforcement du partenariat sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis. Avec 25 pays impliqués et près de 8.000 militaires mobilisés, cette 66ᵉ édition confirme l’importance stratégique accordée à Rabat.

Depuis une vingtaine d’années, African Lion, organisé par le Maroc et l’US Africa Command (AFRICOM), est devenu un rendez-vous militaire majeur du continent. L’édition 2025 a mobilisé plus de 8 000 soldats issus de quinze pays autour de scénarios variés, allant des attaques cyber aux opérations contre des groupes armés irréguliers.

L’intégration du Maroc à UNITAS, volet naval et transatlantique du dispositif américain, vient compléter cette coopération. Tandis qu’African Lion renforce les dimensions terrestre et aérienne — opérations spéciales, déploiements d’artillerie, exercices amphibies — UNITAS permet d’approfondir la coopération navale et d’améliorer l’interopérabilité. Ensemble, ces deux exercices constituent un diptyque stratégique : l’un enraciné en Afrique, l’autre étendu à l’Atlantique.

Cette présence marocaine à UNITAS 2025 traduit la volonté des États-Unis de projeter leurs partenariats au-delà des sphères habituelles. Pour Rabat, c’est une opportunité de renforcer sa visibilité stratégique, positionné comme un pont entre l’Afrique, l’Europe et l’Atlantique.

En combinant UNITAS et African Lion, le Maroc affirme ainsi sa double appartenance, à l’Afrique mais aussi à l’espace atlantique élargi. Face à des menaces hybrides — du trafic maritime au terrorisme sahélien — Rabat se positionne comme un allié essentiel pour Washington dans un contexte géopolitique de plus en plus compétitif.