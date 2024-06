Voici la météo de ce samedi 15 juin

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 15 juin 2024.



-Temps assez chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et sur l’intérieur des provinces du Sud.



-Pluies parfois orageuses sur le nord du Haut Atlas, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur l’est de la Méditerranée.



-Nuages bas avec brume locale sur les plaines atlantiques du Centre.



-Rafales de vent assez fortes à localement fortes avec des chasse-poussières locales sur le Sud, le Sud-Est, l’Atlas, les côtes du Centre et sur l’Oriental.



-Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur les extrêmes sud et sud-est et sur le nord de l’Oriental et de 14/20°C partout ailleurs.



-Températures en baisse sur l’est du Royaume.



-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée entre Tanger et Boujdour et agitée au sud de Boujdour.