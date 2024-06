Stratégie: Pourquoi Dacia surfe sur la vague du succès ?

Dacia Maroc a organisé récemment la 3ème édition du Dacia Talk, un rendez-vous d’échanges avec la presse nationale sur une thématique spécifique de la marque. «Best value for money», telle a été justement la thématique abordée par le staff de la marque dans le Royaume. Objectif : expliquer comment Dacia répond de mieux en mieux aux attentes des clients tout en abordant l’automobile différemment.

Dacia a évolué avec son temps et est parvenue à moderniser son image tout en privilégiant une consommation raisonnée et en offrant un niveau d’équipement optimisé. De quoi lui permettre de proposer le meilleur ratio prix/prestation du marché marocain. Sur le plan commercial, Dacia au Maroc confirme depuis le début de l’année 2024 son leadership, soit 26,1% de part de marché VP, en progression de +3,1points comparée à la même période en 2023. Il faut dire que l’un des avantages clés de la marque demeure son rapport prix/prestations qui demeure l’un des meilleurs du marché. Comme le souligne Abdelhamid Lotfi, Directeur marketing de Dacia & Alpine, la marque demeure l’une des préférées de la clientèle, avec 15 225 véhicules vendus à fin mai, en hausse de 13,2% par rapport à la même période 2023.

Concrètement, la gamme centrale de Dacia est composée de la citadine Spring 100 % électrique (depuis 2020), de la Sandero et sa déclinaison baroudeuse Sandero Stepway (depuis 2008), du SUV Duster (depuis 2010) et de la Logan qui a démocratisé l’accès au véhicule neuf (2005). «Fort de sa gamme et de ses modèles best-seller, ces chiffres sont la preuve de l’adhésion des clients à la philosophie de la marque à laquelle elle est toujours restée fidèle: sortir des sentiers battus, être créatif et maline avec un rapport prix / prestation imbattable», a tenu à rappeler Fabrice Crevola, Directeur général de Renault Commerce Maroc, de Dacia et d’Alpine Maroc.

Quels sont les atouts qui ont permis à Dacia de surfer sans discontinuer sur la vague du succès depuis 2004 ? Selon Raphaele Jarry, VP Dacia Brand Launching & Life Cycle, la marque est avant tout conçue pour durer, ce qu’elle n’a pas manqué de mettre en relief durant ces 20 dernières années. Connus pour leur accessibilité et leur fiabilité, les véhicules de la marque sont aussi réputés pour la robustesse de leurs éléments. Quid du volet innovation ? Toujours selon le staff de Dacia, la marque a toujours su faire rimer simplicité et innovation. En matière d’équipements, les skis avant et arrière en plastique teinté dans la masse de Sandero en sont un bon exemple.

La conception de ces deux pièces impose un dessin étudié. Ces skis offrent une durabilité sans pareille et s’avèrent peu fragiles face aux rayures du quotidien. Le frein de parking électrique, la carte mains libres et le détecteur d’angle mort sont autant d’équipements aujourd’hui nécessaires pour le confort des clients dans leur usage quotidien. Ces ingénieux systèmes incarnent l’esprit Dacia : malin, pratique, simple et économique.

Le design des modèles qui a énormément évolué avec le temps compte, lui aussi, pour beaucoup dans le succès de la marque. Avec le lancement de sa nouvelle identité de marque sur l’ensemble des modèles de la gamme Dacia et le réseau des concessionnaires Dacia en 2021, la marque a réaffirmé ses valeurs. En effet, elle demeure essentielle et cool, robuste et outdoor, eco-smart (économique et écologique). À noter que la finition Extreme lancée en 2023 porte un peu plus loin l’approche «robuste et outdoor» de la marque, non seulement côté design, mais aussi en matière de fonctionnalités, sans rien perdre de son côté essentiel, cool, économique et écologique. Les Dacia Extreme sont des véhicules durables et robustes, conçus pour être utilisés sur toutes les routes.

Reste le volet achat malin qui se veut l’une des pierres angulaires de la marque franco-roumaine. Disponibles à des tarifs inférieurs de 15% à ceux du marché pour des véhicules équivalents, compte tenu de leur robustesse et de leur polyvalence d’utilisation, les modèles de la marque permettent à leurs clients de réaliser une économie tout au long du cycle de vie d’usage du véhicule. Justement, ce dernier reste également inférieur à la moyenne du marché et les pièces de rechange sont les plus disponibles et les plus accessibles. La gamme de motorisation proposée par la marque Dacia offre des véhicules performants et économes en consommation de carburant.

Enfin, les modèles de la gamme Dacia sont incontestablement les véhicules qui conservent la meilleure valeur de revente sur le marché marocain du véhicule d’occasion. Il est prouvé que la valeur de la revente d’un véhicule Dacia est plus élevée de 8,5% par rapport à la moyenne du marché du véhicule d’occasion. Un avantage pour les clients Dacia qui subissent nettement moins la dépréciation lors de la revente de leur véhicule.