Wafa Belmaachi Rkaibi: «En vingt ans, nous sommes passés d’une initiative pionnière à un acteur reconnu de l’écosystème entrepreneurial national»

À l’occasion de la célébration de son 20ème anniversaire, Réseau Entreprendre Maroc franchit un cap symbolique dans son engagement en faveur de la création d’entreprises et d’emplois durables. Depuis sa création en 2005, le réseau a accompagné des centaines d’entrepreneurs et contribué à structurer une nouvelle génération de TPME au Maroc. Dans cet entretien, sa présidente, Wafa Belmaachi Rkaibi, revient sur les grandes étapes de ce développement, les spécificités du modèle d’accompagnement du réseau et ses ambitions pour renforcer son impact sur l’écosystème entrepreneurial national.

Challenge : Cette célébration des 20 ans marque une étape symbolique pour le Réseau Entreprendre Maroc. Quels sont, selon vous, les principaux jalons qui ont façonné le développement et l’impact du réseau depuis sa création en 2005 ?

Wafa Belmaachi Rkaibi : Depuis 2005, plusieurs jalons ont structuré le développement de Réseau Entreprendre Maroc : la phase fondatrice portée par des chefs d’entreprise engagés, la structuration du modèle et son ancrage territorial avec l’ouverture de sections à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir, le développement de partenariats stratégiques publics (Tamwilcom, Conseil de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, la Province de Rhamna, l’INDH…) et privés (BMCI, Saham Bank, BOA, CIH, CDM, OCP, Menara Holding, Fondation Nouffissa de Pharma 5…), puis la consolidation avec des programmes innovants et la reconnaissance d’utilité publique. Ces étapes ont permis à Réseau Entreprendre Maroc de passer d’une initiative pionnière à un acteur reconnu de l’écosystème entrepreneurial national.

Challenge : Le modèle de Réseau Entreprendre Maroc repose sur un accompagnement humain et des prêts d’honneur. En quoi cette approche se distingue-t-elle des autres dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat existants au Maroc, et quels résultats concrets permet-elle d’obtenir ?

W.B.R : Le modèle de Réseau Entreprendre Maroc repose sur une offre complète et très opérationnelle : un accompagnement individuel par un chef d’entreprise pendant trois ans, un accompagnement collectif au sein de clubs où les jeunes entrepreneurs échangent sur des problématiques concrètes de gestion et de développement d’entreprise, animés par des experts ; à cela s’ajoute un financement sous forme de prêt d’honneur sans intérêt ni garantie, ainsi qu’une intégration dans une communauté de chefs d’entreprise.

Cette approche crée une relation de confiance qui rationalise et sécurise l’entrepreneur dans ses décisions. Les résultats sont concrets : des entreprises plus structurées, une croissance maîtrisée, des emplois créés et un taux de pérennité nettement supérieur à la moyenne nationale.

Challenge : Avec plus de 3000 emplois créés et un taux de pérennité de 86 % à trois ans, quel est, selon vous, le principal facteur qui explique la solidité et la durabilité des entreprises accompagnées par le réseau ?

W.B.R : Le principal facteur réside dans la qualité de l’accompagnement humain et dans la durée. Nous ne nous limitons pas à un appui technique ou financier : chaque entrepreneur est suivi pendant trois ans par un chef d’entreprise expérimenté qui partage son vécu, challenge les décisions et aide à anticiper les risques. Cette relation de confiance permet au jeune entrepreneur de prendre du recul et de structurer sa croissance de manière réfléchie. À cela s’ajoute la force du collectif : le partage d’expériences concrètes et l’apprentissage entre pairs, ce qui rompt l’isolement du jeune entrepreneur.

Cette combinaison de mentorat, de dynamique collective et de soutien financier crée un environnement sécurisant et exigeant à la fois, qui explique en grande partie la solidité et la durabilité des entreprises accompagnées.

Challenge : Comment évaluez-vous l’impact global de Réseau Entreprendre Maroc sur l’écosystème entrepreneurial national, notamment en matière de création d’emplois durables et de structuration de nouvelles TPME ?

W.B.R : L’impact de Réseau Entreprendre Maroc dépasse la seule création d’entreprises. Le réseau contribue à structurer de nouvelles TPME, à professionnaliser les pratiques entrepreneuriales et à diffuser une culture de la gouvernance et de la croissance responsable. En favorisant la création d’emplois durables, il participe directement au développement économique territorial et à la dynamisation du tissu productif.

Challenge : À l’issue de ces vingt années d’action, quelles sont les priorités stratégiques du réseau pour les prochaines années, notamment en termes d’élargissement de son impact territorial, de soutien à l’emploi et d’accompagnement de la nouvelle génération d’entrepreneurs ?

W.B.R : Pour les prochaines années, nos priorités s’articulent autour de trois axes : massifier l’impact en accompagnant davantage d’entrepreneurs créateurs d’emplois, renforcer notre présence territoriale et nous ouvrir à de nouveaux partenariats, notamment à l’international. Parallèlement, nous poursuivons la structuration interne du réseau afin de concilier changement d’échelle et maintien de la qualité d’accompagnement qui fait notre ADN.

Son parcours

Wafa Belmaachi est une dirigeante engagée dans le développement de l’entrepreneuriat et la gouvernance d’entreprise au Maroc. Elle contribue activement à l’accompagnement de créateurs d’entreprises à fort potentiel de croissance et d’emplois, en s’appuyant sur un modèle fondé sur le mentorat de chefs d’entreprise. Parallèlement, elle participe à des instances de gouvernance dans le secteur financier, où elle met à profit son expertise en stratégie et en gestion des risques. À travers ses différentes responsabilités, elle œuvre à la structuration de nouvelles TPME et au renforcement de l’écosystème entrepreneurial national.



Son actu

À l’occasion de son 20ᵉ anniversaire, Réseau Entreprendre Maroc célèbre deux décennies d’engagement en faveur de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois au Maroc. Fondé en 2005 à l’initiative de chefs d’entreprise marocains, le réseau s’est imposé comme un acteur structurant de l’écosystème entrepreneurial national, en accompagnant des entrepreneurs à fort potentiel à travers un modèle fondé sur le mentorat par des dirigeants bénévoles et l’octroi de prêts d’honneur. En vingt ans, l’association a soutenu 450 entrepreneurs, contribué à la création de 314 entreprises et généré plus de 3 000 emplois durables, tout en mobilisant 250 chefs d’entreprise engagés. Avec un taux de pérennité de 86 % à trois ans et plus de 44 millions de dirhams de financements accordés, Réseau Entreprendre Maroc illustre l’efficacité d’un accompagnement centré sur l’humain et confirme son ambition de continuer à soutenir durablement la nouvelle génération d’entrepreneurs marocains.