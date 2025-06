Abdelouafi Laftit: les SRM ont un programme d’investissement de 253 MMDH

Les Sociétés régionales multiservices (SRM) ont mis en place un programme d’investissement global d’un montant de 253 milliards de dirhams (MMDH), dont le taux de réalisation s’élève à 32% pour les cinq premiers exercices, indique, lundi 2 juin, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Laftit souligne que les montants mobilisées à cet effet par les quatre premières SRM opérationnelles dépassent 13 MMDH hors taxes en 2025, tandis que l’enveloppe allouée atteint près de 44 MMDH à l’horizon 2029.

Ces crédits sont destinés à réhabiliter et développer les structures et équipements de distribution et à remédier aux déséquilibres spatiaux et aux inégalités de gestion au sein de la même région, résultant essentiellement de la multiplicité des intervenants et du manque de coordination. D’ailleurs, ces défaillances sont « parmi les principaux motifs derrière le lancement de ce projet national structurant », rappelle le ministre.

Les contrats de gestion au niveau des régions de Casablanca-Settat, Souss Massa, l’Oriental et Marrakech-Safi sont entrés en vigueur entre le 1er octobre et le 15 novembre 2024, alors que celui de Rabat-Salé-Kénitra est opérationnel à compter du 1er juin 2025. Le ministère de l’Intérieur poursuivra, selon la même approche, le parachèvement du processus de création des SRM d’ici la fin de l’année en cours.

De même, M. Laftit évoque les opérations supervisées par le ministère pour transférer la gestion du service dans les meilleures conditions, à travers l’accompagnement desdites sociétés et du personnel dans l’élaboration des documents relatifs à l’inventaire et au transfert des avoirs nécessaires pour la gestion du service, afin de récupérer l’ensemble de ces avoirs au profit des collectivités territoriales.

Ces opérations portent sur le transfert du personnel des anciens distributeurs vers les SRM, notamment à travers la mise en place d’un régime de personnel garantissant les droits et avantages, ainsi que du transfert des contrats et des marchés conclus par les anciens distributeurs, afin de s’assurer de la continuité des investissements programmées et des prestations.

Ils ont aussi pour but de garder le même tarif applicable par les anciens distributeurs avant l’entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion et de poursuivre sa prise en compte dans la comptabilité des factures de consommation, relate le ministre.