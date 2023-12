Africa Eco Race. Souad Mouktadiri et Amine Echiguer entendent s’illustrer

Encore quelques heures à attendre pour voir les 125 concurrents, dont 80 dans la catégorie moto et 45 dans les catégories auto, camion et véhicules légers, prendre le départ de la 15ème édition de l’Africa Eco Race. Un rallye-raid qui s’élancera le 30 décembre courant de Monaco, en France, et qui s’achèvera le 14 janvier 2024 au Sénégal, en passant par le Maroc et la Mauritanie. De quoi parcourir près de 6 000 km qui séparent la Principauté de Dakar. Devant prendre part à cet événement, les Marocains Souad Mouktadiri et Amine Echiguer entendent bien porter haut et fort les couleurs du drapeau national.

Tout au long de ce rallye, les concurrents traverseront durant 15 jours de compétition de somptueux paysages, mais aussi les déserts du Maroc et de la Mauritanie, avant de rejoindre Dakar, plus exactement le Lac Rose, où se dérouleront les compétitions de la dernière étape. Faut-il préciser que l’étape en terre marocaine demeure l’une des plus importantes de cette compétition, avec un parcours reliant Nador aux provinces du Sud du Maroc, en passant par Boudnib, M’Hamid El Ghizlane et Assa-Zag.

Les cinq étapes disputées dans le Royaume prendront fin dans la ville de Dakhla, où les concurrents bénéficieront d’une journée de repos, avant de mettre le cap sur la Mauritanie et le Sénégal. Engagée dans la catégorie automobile, Souad Mouktadiri compte bien réaliser son rêve. Dans le cadre d’une récente conférence de presse à Casablanca relative à cet événement, la pilote marocaine a déclaré vouloir livrer une prestation de belle facture et ainsi faire honneur à son pays le Maroc.

Même son de cloche pour Amine Echiguer qui a manifesté lui aussi sa joie d’être engagé dans cet événement sportif de premier plan. Le motocycliste marocain espère lui aussi briller durant ce rallye et convoite le podium. Il faut dire que l’homme dispose d’une solide expérience dans ce genre de courses, lui qui a remporté le titre mondial au guidon de sa moto en rallye dans la catégorie 3 et dans le cadre de la Coupe Enduro du Rallye du Maroc pendant deux années consécutives. Faut-il y ajouter ses bons classements dans de nombreux rallyes organisés dans le désert marocain. «Je suis fin prêt pour entamer ce périple avec l’ambition de signer un résultat positif et de représenter le Maroc de la meilleure des manières dans ce grand rendez-vous international», a-t-il déclaré lors de cette conférence de presse.