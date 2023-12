Maroc. Bon cru du PIB au troisième trimestre 2023

Au troisième trimestre de l’année 2023, la croissance économique nationale du Maroc s’est notablement améliorée, atteignant 2,8%, comparée à 1,7% au cours de la même période en 2022, d’après les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette progression est attribuée à l’augmentation des activités non agricoles de 2,7%, en comparaison avec 3,3% l’année précédente, tandis que le secteur agricole a enregistré une croissance de 5,7%. Le HCP explique que cette dynamique est principalement alimentée par une demande intérieure robuste, malgré un contexte d’inflation élevée, ainsi qu’un allégement des besoins de financement de l’économie nationale.

En détail, le secteur primaire a connu une augmentation significative de la valeur ajoutée, avec une croissance de 8,9% au troisième trimestre 2023, comparée à une baisse de 13,8% à la même période en 2022. Cette évolution est attribuée à la hausse de l’activité agricole de 5,7% et de la pêche de 80,7%.

Pour le secteur secondaire, la valeur ajoutée a augmenté de 0,5%, en contraste avec une baisse de 1,1% au cours du même trimestre de l’année précédente. Les hausses ont été observées dans les activités de l’électricité et de l’eau, les industries de transformation, le bâtiment et les travaux publics, tandis que l’industrie d’extraction a connu une légère baisse.

Cependant, le secteur tertiaire a enregistré un ralentissement de son taux d’accroissement, passant de 5,9% à 3,1% au cours de ce trimestre. Ceci est marqué par des ralentissements dans divers domaines tels que l’hébergement et la restauration, les services de l’éducation, de la santé, des activités d’action sociale, la recherche et développement, les services rendus aux entreprises, les services financiers et d’assurances, le transport et entreposage, et l’information et la communication.

En conséquence, malgré l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions, le Produit Intérieur Brut a affiché une croissance de 2,8% en volume, comparée à 1,7% au troisième trimestre de l’année précédente.