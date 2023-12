Agadir inaugure la Digital Maroc School

La ville d’Agadir renforce son écosystème numérique avec le lancement de la Digital Maroc School, une école dédiée aux métiers du digital.

En partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), ce projet vise à former 900 jeunes aux métiers du digital d’ici trois ans. La première formation, d’une durée de six mois, se concentrera sur le développement web et le marketing digital, avec des plans pour intégrer l’intelligence artificielle, la cybersécurité et le métavers.

Accessible à tous sans prérequis, la formation adopte une approche pratique. Trois autres sites seront ouverts pour couvrir 18 communes de la région Souss-Massa. Les cinq meilleurs diplômés recevront un financement de l’INDH pour créer leurs propres entreprises, soutenus par un club d’investisseurs marocains pour les startups exportatrices.

La première promotion bénéficiera de boot camps, de stages en entreprise, et d’un suivi de formation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat. À noter que le site pilote assurera un cycle de formation au profit de 25 jeunes bénéficiaires.