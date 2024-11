Allemagne: Amine Adli prolonge avec Leverkusen jusqu’en 2028

L’attaquant international marocain Amine Adli a prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2028, a annoncé vendredi le club champion d’Allemagne.



Adli, qui souffre actuellement d’une fracture du péroné gauche subie en octobre en Ligue des champions contre Brest, a joué 126 fois pour le Bayer, marquant 21 buts et délivrant 22 passes décisives.



Le joueur de 24 ans a joué un rôle clé la saison dernière dans le doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne, le tout premier titre de champion du « Werkself » (le « Onze de l’usine », surnom de l’équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904).

« Mes attentes ont été plus que satisfaites et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous puissions continuer à vivre de grandes choses et à gagner des titres ici à l’avenir », a commenté l’ancien Toulousain dans un communiqué du club.



Le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, estime qu’Adli « est devenu un joueur de premier plan en Bundesliga ».



Cette saison, Leverkusen est pour l’instant quatrième de Bundesliga à sept points du Bayern après neuf journées et treizième de Ligue des champions après quatre journées.



Franco-Marocain, le natif de Béziers a choisi de représenter le Maroc en sélection et a joué à 14 reprises pour les Lions de l’Atlas depuis ses débuts en septembre 2023.

Challenge (avec AFP)