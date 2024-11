Moncef Belkhayat : « Barcelone est notre hub européen et Casablanca notre hub mondial »

Depuis quelques années, le groupe Dislog s’inscrit dans une dynamique de développement tous azimuts. Avec sa dynamique d’acquisitions croissantes, le groupe entame une nouvelle aventure en se lançant à l’international…

Avec un chiffre d’affaires de 2,7 MMDH, le groupe dirigé par Moncef Belkhayat a su ces dernières années se positionner dans le paysage économique marocain et même international. Cette ascension fulgurante tire sa substance d’une image de marque sérieuse auprès des cercles financiers, soutenue par les grandes institutions financières qui appuient le groupe. « La seule feuille de route, c’est d’abord le travail, le sérieux et la capitalisation de la confiance que l’on peut construire auprès des banques et des fonds d’investissement. Je vous rappelle que nous avons, en 17 ans d’existence, réalisé 9 opérations d’entrée de fonds au sein de notre capital, et ce, à plusieurs niveaux. Ces injections de fonds renforcent nos fonds propres, nous permettant de lever de la dette bancaire senior », explique le patron de Dislog. Dans le cadre de sa stratégie Cap 2025, le groupe a décidé de faire un virage vers l’industrie et de développer son portefeuille de marques propres. Dans cette interview accordée à Challenge, le PDG de Dislog, Moncef Belkhayat, fait le point sur les différentes opérations du groupe.

Challenge : Dislog connaît une trajectoire croissante avec plusieurs acquisitions. Qu’est-ce que cela annonce pour le groupe ?

Moncef Belkhayat : Dislog est une jeune entreprise de moins de 20 ans. Elle a commencé par la distribution régionale et a connu quelques étapes stratégiques marquantes : devenir distributeur national en 2015 avec l’acquisition de notre principal concurrent ; faire un virage vers l’industrie en 2020 avec l’acquisition de l’usine de produits d’hygiène, papier et détergents de Fater, construite par P&G en 1995 ; développer notre pôle industriel avec le lancement de l’usine de biscuits à Berrechid en partenariat avec Edita ; et enfin, un virage dans l’industrie pharmaceutique qui nous a permis de revendiquer notre position d’acteur industriel résilient, développeur de marques et opérant dans l’économie de la vie, rendant accessibles quotidiennement 100 marques à 37,8 millions de consommateurs au Maroc. Notre prochaine étape consiste à nous développer à l’international et à réussir en Europe ce que nous avons réalisé au Maroc.

Vous avez aujourd’hui une vision internationale. Comment expliquez-vous ce changement ?

Ce n’est pas un revirement, mais une continuité naturelle de notre développement. Nous avons commencé en France en 2022 avec l’acquisition de trois PME, dont Taste Distribution. Aujourd’hui, avec l’acquisition du distributeur Chef Sam, nous sommes présents dans neuf pays européens : France, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Roumanie et Royaume-Uni. Nous sommes en pleine restructuration juridique pour simplifier notre organisation et intégrer l’IT à Dislog Group Casablanca. Barcelone devient notre hub européen et Casablanca notre hub mondial. Nous souhaitons maintenant consolider notre position européenne avant de nous étendre en Asie, en Afrique et en Amérique. On peut donc dire que nous sommes devenus une multinationale régionale. D’ailleurs, notre langue de communication interne est officiellement devenue l’anglais.

Quand prévoyez-vous des investissements en Afrique, sachant que l’espace ouest-africain compte dans la diplomatie économique du Maroc ?

Nous devons d’abord consolider nos acquis en Europe. Nous irons ensuite en Asie et en Amérique. L’Afrique viendra dès que le Maroc intégrera les zones économiques de libre-échange.

Dislog, c’est un parcours, un style… Quel message souhaitez-vous partager avec les entreprises qui tentent de construire leur marque ?

Soyez ambitieux, entourez-vous des meilleurs. En matière de gestion de marque, les meilleurs dans les produits de grande consommation sont issus de l’école P&G. Je suis fier de le revendiquer.

Vous avez investi dans divers secteurs… Comment planifiez-vous ces opérations ? Et quels sont les secteurs à venir ?

J’investis uniquement dans les secteurs de l’hygiène, de l’alimentation et de la pharmacie. Ce sont les secteurs de l’économie de la vie : Iktissade Al Hayate. Je continuerai d’investir dans ces domaines au sein de Dislog Group. Cela n’empêche pas notre holding H&S d’analyser des opportunités d’investissement nous permettant de continuer à créer des emplois et de viser une croissance de 3 800 à 5 000 employés d’ici fin 2026.