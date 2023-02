Belgique. 80 visas marocains bloqués pour soupçon de fraude à l’octroi de permis de séjour pour métiers en pénurie

En Belgique, depuis 2019, les employeurs qui peinent à recruter pour des métiers en pénurie peuvent demander un « permis unique » pour engager et faire venir une personne non-européenne. Sur 800 dossiers de demandes de permis qui sont à nouveau contrôlés en raison d’une suspicion de fraude, 80 en provenance du Maroc sont concernés et font l’objet d’une enquête pour fraude.

Le consulat belge à Istanbul a été le premier à signaler au gouvernement fédéral une possible fraude concernant 200 demandes de tels permis. Il avait eu des soupçons au mois d’octobre dernier, alors que de nombreuses demandes provenant de la même région lui parvenaient.

La Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, a souligné dans les médias que « cela ne signifie pas que tous ces dossiers sont problématiques », avant de préciser que le permis unique constituait « un canal de migration légal important » pour les entreprises confrontées à des pénuries de main-d’œuvre. « Abuser de ces procédures est cependant intolérable », souligne-t-elle, confirmant que l’enquête se concentrait pour le moment uniquement sur les demandes provenant de Turquie et du Maroc.

Des doutes sont par conséquent apparus quant à la bonne foi des entreprises concernées et au rôle de consultants, qui fournissaient une aide surtout dans des dossiers turcs, mais aussi dans des dossiers marocains. Le permis combiné est plus populaire en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. Sur les huit cents demandes douteuses qui sont en attente, sept cents proviennent de Flandre. Les Turcs, les Marocains et les Indiens sont les trois nationalités qui obtiennent le plus souvent l’autorisation de venir exercer une profession en pénurie. La Turquie et le Maroc fournissent principalement des chauffeurs de camion, tandis que les Indiens se retrouvent surtout dans le secteur des soins de santé.