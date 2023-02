Irrigation. L’israélien Netafim investit 2,8 millions de dollars à Kénitra dans sa nouvelle usine

L’inventeur et leader mondial des technologies de micro-irrigation inaugure le 2 mars à Kénitra sa première usine en Afrique du Nord. D’un coût total de 2,8 millions de dollars, la nouvelle unité produira principalement des goutteurs pour l’arrosage.

Etape majeure dans l’histoire du groupe Netafim. Le géant israélien de la technologie agricole qui opère au Maroc depuis au moins 1994 par l’intermédiaire de sa filiale Regafim va désormais produire localement, notamment à Kénitra où elle va démarrer officiellement sa nouvelle usine le 2 mars 2023. Le site de production qui a nécessité un investissement de 30 millions de dirhams (2,8 millions de dollars) sera inauguré en grande pompe en présence du ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Industrie, des Ambassadeurs du Mexique et d’Israël, ainsi que d’autres personnalités importantes du secteur public et privé de l’agriculture.