Business Forum ZLECAF Morocco 2024 : un événement clé pour le commerce intra-africain

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc et la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX) co-organiseront, le 5 novembre prochain, la première édition du Business Forum ZLECAF.

Placé sous le thème « Commerce Intra-Africain : Perspectives et opportunités », cet événement d’envergure réunira des ministres, des experts et des acteurs majeurs du commerce africain pour discuter des opportunités offertes par la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

Le forum sera inauguré par M. Ryad Mezzour, Ministre du Commerce et de l’Industrie du Maroc, et M. Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX, en présence de six ministres africains du commerce et de l’industrie. M. Wamkele Mene, Secrétaire Général de la ZLECAF, interviendra pour faire le point sur les avancées de la mise en œuvre de cette zone de libre-échange, qui vise à stimuler l’intégration économique du continent.

L’événement comprendra plusieurs tables rondes thématiques, où seront abordés des sujets comme la coopération Sud-Sud, les enjeux d’investissement, et les opportunités sectorielles pour renforcer les échanges intra-africains. Ce forum représente une plateforme idéale pour favoriser les discussions et identifier les stratégies permettant de tirer profit des avantages de la ZLECAF.

À l’issue du forum, des recommandations stratégiques seront élaborées, avec pour ambition de soutenir une Afrique plus intégrée et économiquement prospère. Les participants auront également l’opportunité de poursuivre les discussions dans un cadre informel, lors du business-lunch et dans l’espace dédié aux partenaires.