CAN 2023: Hervé Renard et Côte d’Ivoire

Cela pourrait être l’une des belles histoires de cette CAN qui, déjà, nous en a fournies de magnifiques. Grâce, un peu, au Maroc la Côte d’Ivoire joue en huitièmes de finale après s’être cru éliminée suite à sa défaite contre la Guinée Equatoriale au premier tour.

Défaite qui a précipité le renvoi du coach français des Ivoiriens. Et puis, voici que le Maroc s’en mêle et élimine la Zambie, résultat qui replace la Côte d’Ivoire dans la course. Parmi les spectateurs de cette belle CAN, il y a, vous l’aurez vu à la télévision, Hervé Renard, coach très connu en Afrique et au Maroc. Alors, quelqu’un a pensé que pour le match à venir de la Côte d’Ivoire face au Sénégal, Hervé Renard pourrait s’asseoir sur le banc de touche des Ivoiriens.

Lire aussi | CAN 2023. Attention danger ! Afrique du Sud, Cap-Vert et Mauritanie sur le chemin marocain

La Fédération Française de Football, la fameuse « 3F » a d’abord refusé. Même des commentateurs s’en sont offusqués. Comment un pays africain peut-il demander au coach de l’équipe nationale féminine française de football de venir faire une « pige », alors que celui-ci est engagé pour les J.O de 2024 où le foot féminin français est qualifié ?

Lire aussi | CAN 2023: Pourquoi il faut redouter l’Afrique du Sud, prochain adversaire des Lions [Vidéos]

D’aucuns considèrent cela comme une insulte. D’autres ont plutôt pensé que cela aurait eu du panache et donné du sel à une rencontre (Sénégal-Côte d’Ivoire) qui n’en manque déjà pas. Hervé Renard, lui, qui a déjà gagné la CAN alors qu’il était coach de la Côte d’Ivoire (2022) et aurait bien aimé tenter l’aventure. Et vous, qu’en pensez-vous ?