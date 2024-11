Ces Lions de l’Atlas ont du caractère !

La bande à Walid Regragui fait à nouveau rêver. La raclée infligée aux Panthères est loin d’être anecdotique. Historiquement, les Lions de l’Atlas ont peiné à chaque déplacement en terre gabonaise. Cette fois, ils ont montré du caractère et adressé un retentissant avertissement aux autres grands du continent.

S’il y a quelque chose à retenir de ce match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), soldé par une large victoire à l’extérieur (1-5), c’est le sérieux dont a fait preuve le onze national. Car il est extrêmement difficile de trouver une source de motivation en l’absence de tout enjeu.

L’envie de tout donner

Quoique cette rencontre ne soit qu’une simple formalité pour les coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi, qualifiés d’office, ils avaient tellement envie de remporter ce duel. Et de quelle manière ! C’est cette envie de tout donner qui leur manque depuis le Mondial du Qatar et qui leur a coûté cher à la CAN en Côte d’Ivoire.

Même en encaissant le premier but sur une erreur de concentration, ils ne doutaient en aucune façon de leur capacité de renverser la situation. Au contraire, ils transpiraient la confiance et l’assurance. Des qualités qui leur font généralement défaut contre les équipes africaines. En capitaine exemplaire, Hakimi, en partie responsable de l’ouverture de score, a emmené toute l’équipe avec lui, grâce à son flegme déconcertant et son immense expérience malgré son jeune âge (26 ans).

Et quand on dispose dans ses rangs de joueurs naturellement doués, comme Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir ou Abdessamad Ezzalzouli, l’adversaire n’a plus qu’a se résigner à la fatalité. Dès que la machine s’est mise à bien tourner, le mur défensif du Gabon s’est fissuré de partout, avant de complètement craquer et prendre une manita spectaculaire sur la pelouse bien trempée de Franceville, à 512 km au sud-est de la capitale Libreville.

La délivrance de Walid Regragui

« C’était un match à l’extérieur qu’on voulait tester. Nous avons eu le bon scénario d’être menés pour savoir comment réagir », a réagi le coach Walid Regragui, en froid avec le public et la presse depuis la désillusion de la CAN. Son explosion de joie après le but sensationnel d’Ismael Saibari en fin de partie est un cri de délivrance. Autant que les joueurs, Walid avait vraiment besoin d’une telle performance pour faire taire les critiques.

Désormais, il doit sortir de ce cercle vicieux et se concentrer sur la construction d’un groupe en mesure de faire honneur au football national sur le continent. Même si tout n’était pas aussi rose contre le Gabon, avec la persistance de problèmes dans la transition et le repli défensif, les Lions de l’Atlas ont affiché leur meilleur visage depuis plusieurs mois.

Walid Regragui a la chance de disposer d’un effectif truffé de joueurs chevronnés et de jeunes très talentueux. Il peut, à nouveau, bien compter sur les tauliers Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Soufyan Amrabat et Azeddine Ounahi, qui ont retrouvé tous leurs moyens après un long passage à vide depuis la Coupe du Monde.

La jeune garde à l’affût

Jamal Harkass, sociétaire du Wydad de Casablanca, a prouvé qu’il peut combler le vide laissé en défense central par l’ancien capitaine Roman Saiss. Aux côtés d’Aguerd et grâce aux encouragements des cadres de l’équipe, le joueur de la Botola est en train d’engranger des parts de confiance qui lui seront très utiles à l’avenir.

Le coach peut aussi s’appuyer sur une jeune garde constituée de pépites évoluant dans les meilleurs championnats européens, comme Bilal El Khanouss (Leicester), Adam Aznou (Bayern Munich), Ilyas Akhnomah (Villareal), Amir Richardson (Fiorentina), Oussam Azzouzi (Bolongne), entre autres.

Quand le maestro Hakim Ziyech récupérera toutes ses forces et le focus qu’il a démontré au Qatar, cette équipe du Maroc peut faire très mal à n’importe quel adversaire…