Chine-Afrique : un nouveau chapitre de solidarité et de coopération [Par Li Changlin]

En marge du sommet, le Président chinois Xi Jinping, outre sa participation au Dialogue des pays BRICS avec les dirigeants de l’Afrique, des autres marchés émergents et pays en développement, a coprésidé avec le Président Ramaphosa le Dialogue des dirigeants chinois et africains. Dans son discours intitulé «Promouvoir ensemble la modernisation en vue d’un avenir meilleur pour la Chine et l’Afrique», le Président Xi Jinping a annoncé une série de nouvelles mesures de soutien au décollage de l’Afrique.

Selon le Président Xi Jinping, la communauté internationale doit se concentrer sur la question du développement. Il est impératif d’augmenter la représentation et le droit à la parole des pays en développement dans la gouvernance mondiale et les soutenir dans leurs efforts pour réaliser un meilleur développement. Il est important de poursuivre le véritable multilatéralisme, de bâtir un partenariat mondial pour le développement et de créer un environnement international sûr et stable pour le développement partagé. La Chine a été un membre des pays en développement, et elle l’est encore aujourd’hui et le sera pour toujours. Le Président Xi Jinping a souligné que la Chine avance aujourd’hui vers la réalisation de l’objectif du deuxième centenaire, à savoir faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines qui soit prospère, puissant, démocratique, hautement civilisé, harmonieux et beau d’ici le centenaire de la fondation de la Chine nouvelle, et promouvoir, sur tous les plans, le grand renouveau de la nation chinoise par la modernisation à la chinoise.

L’Afrique, quant à elle, avance de manière accélérée vers les belles perspectives dessinées dans l’Agenda 2063 de l’UA et déploie tous ses efforts en vue d’une nouvelle Afrique pacifique, unie, prospère et forte. La Chine et l’Afrique, en vue de créer un environnement favorable à la réalisation des visions de développement de l’une et de l’autre, doivent unir leurs efforts pour favoriser ensemble un ordre international juste et équitable, préserver ensemble un environnement mondial de paix et de sécurité, bâtir ensemble une économie mondiale ouverte et inclusive. La Chine estime qu’il y a de multiples voies qui mènent à la modernisation. Les peuples africains sont les mieux placés pour dire quelle voie de développement est la plus adaptée à l’Afrique. La promotion de l’intégration est la voie de modernisation librement choisie par les pays et les peuples africains. La Chine souhaite accompagner l’Afrique sur la voie vers sa modernisation. Depuis des années, la Chine a aidé l’Afrique à construire de nombreuses infrastructures d’interconnexion et développé de larges coopérations avec l’UA et les organisations sous-régionales, avec la construction des projets panafricains emblématiques comme le Centre de Conférence de l’UA et le siège du CDC africain.

A l’avenir, la Chine travaillera avec l’Afrique au renforcement de la synergie de leurs stratégies de développement. La Chine, s’appuyant sur la coopération dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route» et le Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), et en coordination avec l’Agenda 2063 de l’UA, renforcera le dialogue et la communication avec l’Afrique aux différents échelons et soutiendra les institutions d’intégration africaines comme le Secrétariat de la ZLECAf, le système de paiement et de règlement panafricain et l’Union africaine de Radiodiffusion dans l’établissement de mécanismes de coopération avec la Chine. La Chine continuera de soutenir les efforts de l’Afrique visant à parler d’une seule voix dans les affaires internationales et à rehausser sa place internationale. La Chine travaillera activement au Sommet du G20 du mois prochain à ce que l’UA devienne membre à part entière du G20. Elle soutient l’adoption de dispositions spéciales permettant de répondre en priorité aux aspirations de l’Afrique sur la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et appelle les institutions financières multilatérales à renforcer le droit à la parole des pays africains.

En vue de bien planifier la coopération pragmatique sino-africaine de la prochaine étape et de contribuer à l’accélération de l’intégration et de la modernisation de l’Afrique, le Président Xi Jinping a proposé trois propositions suivantes :

-La Chine lancera l’Initiative pour le soutien à l’industrialisation de l’Afrique. Elle mobilisera des ressources de sa coopération avec l’Afrique et l’initiative des entreprises chinoises pour soutenir le développement du secteur manufacturier et la réalisation de l’industrialisation et de la diversification économique du continent. Elle travaillera également, dans la mise en œuvre des «neuf programmes» du FCSA, à orienter les ressources en matière d’aides, d’investissement et de financement vers les projets d’industrialisation.

-La Chine lancera le Programme d’assistance à la modernisation de l’agriculture de l’Afrique. Elle accompagnera l’Afrique dans l’extension de ses cultures céréalières, encouragera les entreprises chinoises à accroître leurs investissements dans l’agriculture en Afrique et renforcera la coopération sur les technologies agricoles, dont celles liées aux semences, en vue de contribuer à la transformation et à la montée en gamme de l’agriculture en Afrique. La Chine organisera le deuxième Forum sino-africain sur la coopération agricole en novembre prochain à Hainan.

Pour accompagner l’Afrique dans la réponse à la crise alimentaire actuelle, la Chine fournira des aides alimentaires d’urgence supplémentaires aux pays africains qui en ont besoin. Ce qui est encore plus important, c’est que la Chine est convaincue que l’Afrique, à travers ses propres efforts, parviendra certainement à l’autosuffisance alimentaire.

-La Chine lancera le Plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents. Elle envisage de former chaque année pour l’Afrique 500 directeurs et enseignants performants des écoles professionnelles, ainsi que 10 000 talents qui maîtrisent la langue chinoise et les compétences professionnelles. La Chine entend inviter 20 000 officiels gouvernementaux et professionnels techniques des pays africains à des séminaires ou forums. Pour soutenir le renforcement des capacités africaines en matière de sciences, d’éducation et d’innovation, la Chine mettra en œuvre le Programme de coopération entre 100 établissements d’enseignement supérieur chinois et africains et lancera 10 projets pilotes entre les instituts de recherche chinois et africains partenaires.

Dans le monde d’aujourd’hui, de changements et d’instabilités, les transformations jamais connues depuis un siècle s’accélèrent. En vue de régler le déficit de développement, répondre aux défis sécuritaires et renforcer l’inspiration mutuelle entre civilisations, le Président Xi Jinping a avancé l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale. Ces propositions ont reçu un large soutien des pays africains. En 2024, la Chine organisera en Chine la prochaine conférence du FCSA, qui sera une nouvelle occasion pour la Chine et l’Afrique de se réunir et d’envisager le développement futur.

Dans la foulée du développement accéléré des relations sino-africaines, le potentiel de coopération sino-marocaine est en train de se libérer. D’abord, la Chine est le Maroc se trouvent dans une période cruciale dans leur processus de prospérité du pays, je veux dire que la Chine s’engage dans un processus de modernisation sur tous les plans, et le Maroc accélère la mise en œuvre son nouveau modèle de développement, et les deux pays ont plus que jamais besoin d’échanger des expériences de développement du pays. Ensuite, la Chine et le Maroc ont identifié de nouveaux domaines de coopération prioritaires dans les années à venir, plus précisément dans les secteurs des énergies renouvelables, de la formation des compétences professionnelles et du tourisme.

Troisièmement, de grands projets chinois d’investissement ont commencé à se concrétiser sur place, plusieurs grands groupes chinois, comme Gotion High-Tech, BTR Shenzhen, Guangzhou Tinci Materials Technology, ont annoncé leur intention d’installer des unités industrielles au Maroc, Sentury Shandon spécialisé dans la fabrication des pneus a signé récemment avec la partie marocaine le contrat d’achat du terrain de 20 hectares à Tanger Tech, avec un investissement de 300 millions de dollars.

La Chine et le Maroc attachent une grande importance à l’Afrique, avec une approche diplomatique similaire envers l’Afrique. Le Maroc est un acteur important dans la coopération internationale envers l’Afrique, et il fait partie du groupe des pays amis de l’initiative chinoise pour le développement mondial. Parmi tous les pays africains, le Maroc est le premier investisseur dans l’Afrique de l’Ouest, deuxième investisseur dans tout le continent africain, il intervient dans la valorisation des ressources humaines, de l’agriculture, de l’assurance, de télécommunication, des BTP etc, bon nombre des responsables, des diplomates, des universitaires marocains m’ont parlé de la coopération tripartite entre la Chine, le Maroc et des pays africains. Dans le monde plein de défis et d’incertitudes, la Chine apprécie hautement des efforts déployés par le Maroc en faveur de l’Afrique, et voudrait bien travailler avec le Maroc, en faisant valoir leurs atouts respectifs, pour l’émergence du continent africain.