Classement GTI 2025 : Le Maroc confirme sa position parmi les pays les plus sûrs face au terrorisme

Le Maroc maintient son classement exemplaire en matière de lutte contre le terrorisme, selon le Global Terrorism Index (GTI) 2025, un baromètre international mesurant l’impact du terrorisme dans 163 pays.

Cette année encore, le Royaume figure parmi les pays les plus sûrs et se classe au 93e rang du Global Terrorism Index (GTI) 2025, affichant un score de zéro et confirmant son absence totale d’activités terroristes au cours des cinq dernières années​.

Ce classement est le fruit d’une politique de sécurité rigoureuse, reposant sur une stratégie proactive de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. Grâce à la vigilance des services de renseignement, notamment le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), ainsi qu’à la coopération avec des partenaires internationaux, le Maroc a su démanteler plusieurs cellules terroristes avant qu’elles ne passent à l’acte.

L’approche marocaine repose sur une combinaison de mesures sécuritaires, de surveillance technologique et d’un encadrement religieux visant à contrer la radicalisation. Le pays a également renforcé sa coopération avec ses voisins et les puissances occidentales dans l’échange d’informations et la formation des forces de sécurité.

Leader incontestable du Maghreb

Le Maroc se démarque nettement de certains pays du Maghreb et de la région du Sahel, où la menace terroriste reste élevée. L’Algérie (42e rang, score 2,415), la Tunisie (43e, 2,184) et la Libye (53e, 1,612) connaissent encore des activités terroristes sporadiques​. Plus au sud, le Sahel demeure un foyer de déstabilisation avec le Burkina Faso en tête du classement mondial (1er rang, score 8,581) et le Mali (4e, 7,907), des pays où les groupes jihadistes continuent d’opérer à grande échelle​.

Au-delà des efforts de sécurité, le Maroc mise sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme idéologique. Des institutions comme la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains et l’Institut Mohammed VI de formation des imams œuvrent pour la promotion d’un islam modéré et tolérant, jouant un rôle clé dans l’immunisation des jeunes contre la radicalisation.