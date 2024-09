Construisons ensemble une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle

Le Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine s’est tenu du 4 au 6 septembre à Beijing. Après le Sommet de Beijing 2006, le Sommet de Johannesburg 2015 et le Sommet de Beijing 2018, le sommet de Beijing 2024 est une autre heureuse réunion de la famille amicale de la Chine et de l’Afrique.

[Par LI Changlin]

Le Président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie d’ouverture du Sommet et a prononcé un discours clé intitulé « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé ». Une déclaration sur la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps pour la nouvelle ère et un plan d’action du Forum sur la coopération sino-africaine pour les trois prochaines années ont été adoptés lors du Sommet, établissant ainsi un consensus majeur entre les deux parties et traçant la voie pour la mise en œuvre d’une coopération sino-africaine de haute qualité au cours des trois prochaines années.

Le Sommet 2024 de Beijing est à la une de l’actualité au Maroc, les médias marocains parlent beaucoup de cet événement. Pour aider nos amis marocains à mieux comprendre les résultats importants du Sommet, j’aimerais vous présenter le Sommet à travers les 4 mots-clés.

Le premier mot-clé, c’est le haut niveau. Le Sommet est le plus grand événement diplomatique organisé par la Chine ces dernières années avec la participation du plus grand nombre de dirigeants étrangers. Les dirigeants des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine et le président de la Commission de l’Union africaine, ont conduit des délégations au Sommet, notant que le secrétaire général de l’ONU est l’invité spécial de cet événement, et que les représentants de plus de 30 organisations régionales et internationales concernées y ont participé également en tant qu’observateurs. En marge du Sommet, le Président Xi Jinping a rencontré tous les Chefs d’État présents. Tous les membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinoise et le vice-président du pays ont également eu des rencontres avec les dirigeants africains participants. Dans son discours à la cérémonie d’ouverture, le Président Xi Jinping a annoncé l’élévation au niveau stratégique des relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle, un signe fort de la confiance et l’amitié entre la Chine et l’Afrique.

Le deuxième mot-clé, c’est la communauté d’avenir partagé. Bâtir une communauté d’avenir partagé est un rêve commun. Comme le dit le Président XI Jinping, la Chine et l’Afrique ont toujours constitué une communauté d’avenir partagé. La communauté d’avenir partagé Chine-Afrique s’enracine dans l’amitié traditionnelle, se distingue par la coopération gagnant-gagnant, se renforce avec le temps. Grâce aux efforts assidus depuis près de sept décennies, les relations sino-africaines se trouvent aujourd’hui dans la meilleure période de l’histoire, créant une base solide et de bonnes conditions pour la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique d’un plus haut niveau. Lors du Sommet, les dirigeants chinois et africains sont convenus de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle. Cela démontre la volonté ferme des plus de 2,8 milliards de personnes en Chine et en Afrique de rester solidaires et d’avancer main dans la main face aux changements jamais connus dans le monde, et écrit ainsi un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Le troisième mot-clé, c’est la modernisation. La modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. La modernisation n’est pas un privilège réservé à quelques pays et les nations africaines ont également droit au développement Comment réaliser la modernisation et réaliser quel type de modernisation ? Ce sont des questions historiques qui se posent au Sud global. Le Président Xi Jinping a avancé six propositions majeures pour faire progresser la modernisation Chine-Afrique, soulignant que la Chine et l’Afrique devraient promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l’équité, l’ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l’inclusion, le respect de l’écologie, ainsi que la paix et la sécurité. Ces six propositions majeures ont reçu une large adhésion des dirigeants africains, cela apportera un impact majeur et profond sur l’accélération de la modernisation du Sud global et la promotion de la modernisation mondiale.

Le quatrième mot-clé, c’est les dix Actions de partenariats sur la modernisation. La Chine et l’Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Sans la modernisation de la Chine et de l’Afrique, il n’y aura pas de modernisation mondiale. Le Président Xi Jinping a déclaré que dans les trois ans à venir, la Chine entend travailler avec l’Afrique pour développer dix Actions de partenariats sur la modernisation, approfondir la coopération sino-africaine et guider la modernisation du Sud global. Les dix actions couvriront les domaines de l’inspiration mutuelle entre civilisations, de la prospérité du commerce, de la coopération sur les chaînes industrielles, de l’interconnexion, de la coopération pour le développement, de la santé, du développement de l’agriculture au bénéfice de la population, des échanges humains et culturels, du développement vert et de la sécurité commune.

En ce qui concerne l’Action de partenariat pour la prospérité du commerce, la Chine élargira de sa propre initiative et de façon unilatérale l’ouverture de son marché, et a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont 33 pays africains. En terme d’Action de partenariat pour l’interconnexion, la Chine mettra en œuvre 30 projets d’interconnexion des infrastructures en Afrique et travaillera avec ses partenaires africains à une coopération de qualité dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ». La Chine encouragera l’investissement et l’opération des entreprises chinoises et africaines dans les deux sens et veillera à ce que la valeur ajoutée des industries reste en Afrique et qu’au moins un million de postes d’emploi soient créés pour le continent. Pour assurer la mise en œuvre des dix Actions de partenariat, le gouvernement chinois accordera à l’Afrique un soutien financier de 360 milliards de yuans RMB dans les trois ans à venir, y compris 210 milliards de yuans RMB de ligne de crédit, 80 milliards de yuans RMB d’aides sous différentes formes et au moins 70 milliards de yuans RMB d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique.

Le Maroc est un membre important du Forum sur la coopération sino-africaine et joue toujours un rôle constructif dans le cadre du Forum. Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du Sommet. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, M. Mohcine Jazouli, de l’ambassadeur du Royaume en Chine, M. Abdelkader El Ansari, ainsi que du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj. Dans son allocution au Sommet, le Chef du gouvernement a affirmé que le Maroc est fermement convaincu que le partenariat stratégique entre la Chine et les pays africains constitue un pilier solide pour le continent. A cette occasion, nous exprimons nos sincères remerciements à la partie marocaine pour sa contribution au succès du Sommet.

Sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être laissé pour compte. La Chine est prête à travailler ensemble avec les pays africains, y compris le Maroc, pour accomplir des exploits brillants sur la voie de la modernisation, guider le développement vigoureux de la modernisation du Sud global et apporter une plus grande contribution à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

*LI Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc