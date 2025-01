Croissance, dette publique, déficit budgétaire… Les prévisions du HCP pour 2025

Voici les principaux points du Budget économique prévisionnel 2025, publié mercredi par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) :

– Le Produit Intérieur Brut (PIB) devrait croitre de 3,8% en 2025.

– La valeur ajoutée agricole devrait évoluer de 4,1% en 2025, sous l’hypothèse d’une production céréalière inférieure à la moyenne.

– Le secteur primaire devrait s’améliorer de 4,2% en 2025, contribuant ainsi positivement de 0,4 point à la croissance du PIB.

– Les activités non agricoles devraient évoluer de 3,6% en 2025, soutenues par la dynamique continue du secteur du BTP, des activités minières, et des activités industrielles, ainsi que par la poursuite de la bonne tenue des activités du commerce, du tourisme et du transport.

– La demande intérieure devrait continuer de soutenir l’activité économique, avec une hausse de 4,2% en 2025.

– L’épargne nationale devrait atteindre 28,3% du PIB en 2025.

– Le niveau d’investissement brut devrait avoisiner 29,8% du PIB en 2025.

– Le besoin de financement devrait se stabiliser autour de 1,5% du PIB en 2025.

– Le déficit commercial devrait marquer un allégement, passant à 19,6% en 2025.

– Le déficit du compte courant devrait s’établir à 1,5% du PIB en 2025.

– Le déficit budgétaire se serait inscrit en allégement pour s’établir à près de 3,9% du PIB en 2025.

– La dette publique globale devrait se stabiliser autour de 83,3% du PIB en 2025.

– La masse monétaire devrait progresser à 5% en 2025.