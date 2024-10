Dakar 2025 : Mattias Ekström rejoint le team Ford Performance

Ford Performance a intégré dans ses rangs Mattias Ekström, pilote de renommée mondiale en rallye et tout-terrain, pour le Rallye Dakar 2025, finalisant ainsi la composition de son équipe de pilotes.

Ekström, double champion de DTM, champion du monde de Rallycross et pilote chevronné en rallye-raid, rejoindra Mitch Guthrie Jr, Nani Roma et Carlos Sainz Sr pour prendre les commandes du Ford Raptor T1+ dans l’une des compétitions de sport automobile les plus exigeantes au monde. Le parcours diversifié d’Ekström, allant du rallye à la course sur circuit, en passant par les compétitions tout-terrain, fait de lui un atout précieux pour l’équipe Ford Performance Dakar. Il faut dire qu’il a démontré son talent dans les épreuves de rallye-raid, notamment au cours de plusieurs participations au Rallye Dakar, et se dit désormais prêt à mener la charge aux côtés de ses coéquipiers dans la catégorie T1.

Il faut dire que le Rallye du Maroc qui se déroulera du 4 au 11 octobre 2024 constituera une étape cruciale dans le développement du Ford Raptor T1+ en vue du Rallye Dakar 2025, en offrant à l’équipe un terrain d’essai pour peaufiner le véhicule utilitaire dans des conditions de rallye réelles. Justement Ekström et Sainz s’associeront pour le Rallye du Maroc 2024, un événement clé du calendrier des rallyes raids. La vaste expérience d’Ekström en rallye raid et en course sur circuit, combinée au légendaire record de victoires de Sainz au Dakar, en font un duo redoutable pour ce rallye.