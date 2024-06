FIAD : Ce qu’il faut retenir de la 1ère journée de l’édition 2024

Le Forum International Afrique Développement 2024 a débuté à Casablanca, réunissant des leaders économiques et politiques autour du thème « Ici, on investit. ». Retour sur les moments clés de cette première journée.

Le Forum International Afrique Développement (FIAD) 2024, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi par le groupe Attijariwafa bank et le fonds d’investissement panafricain Al Mada, a débuté ce jeudi 27 juin à Casablanca, autour du thème « Ici, on investit. ». La cérémonie d’ouverture a été marquée par des interventions de personnalités de haut rang, notamment Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs de la Côte d’Ivoire.

La première plénière, intitulée « L’Afrique qui s’investit : les nouveaux paradigmes », a accueilli des intervenants de premier plan comme Antoine Thomas Nicephore Fylla De Saint-Eudes, ministre du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé du Congo, Babacar Gning, Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) du Sénégal, et Nelly Chatue Diop, CEO d’Ejara du Cameroun. Cette session a exploré « les nouveaux paradigmes mondiaux et la manière dont ils représentent une opportunité inédite pour l’Afrique de se réinventer. »

Le forum a attiré une affluence exceptionnelle, avec la participation de nombreux opérateurs économiques et institutionnels de plus de 30 pays du continent et de partenaires internationaux. L’espace B to B a été particulièrement dynamique, avec « un nombre record de rendez-vous d’affaires entre les opérateurs du Continent » planifiés, permettant aux participants d’identifier des opportunités de développement et de générer des partenariats, indique un communiqué du FIAD.

La cérémonie d’inauguration du Marché de l’Investissement a également eu lieu, en présence de nombreuses personnalités, dont Wamkele Mene, Téné Birahima Ouattara, Ministre d’État de la Côte d’Ivoire, et Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique de la Côte d’Ivoire. Ce marché accueille « une délégation exceptionnelle de 11 pays africains », offrant une plateforme pour présenter leurs plans de développement nationaux, leurs opportunités d’investissement et leurs initiatives clés pour stimuler la croissance économique et attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Le Club Afrique Développement, créé par le groupe Attijariwafa bank en 2016, a pour ambition de jouer un rôle clé en fédérant la communauté des affaires et en dynamisant les investissements à l’échelle du continent. Avec 13 clubs à travers l’Afrique et plus de 5.000 membres actifs, le Club Afrique Développement a accueilli près de 22.000 participants et organisé plus de 26.000 rendez-vous d’affaires depuis sa création.