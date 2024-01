Gaz naturel: Chariot lance le forage de deux puits dans le Loukos à la fin du 1er trimestre 2024

Chariot a publié aujourd’hui une mise à jour opérationnelle, détaillant ses perspectives d’activité pour 2024 et ses plans à court terme pour ses principaux secteurs.

Concernant le gaz de transition, Chariot Limited s’apprête à lancer la première campagne de forage de deux puits relatifs à la Licence Loukos, d’ici la fin du premier trimestre 2024, indique un communiqué du groupe. Les plans opérationnels sont en cours, notamment la signature d’un contrat avec Star Valley Drilling pour la fourniture de la plateforme de forage (« StarValley 101 »), actuellement en opération au Maroc.

Jusqu’à vingt puits

En attendant l’approbation imminente du permis environnemental pour jusqu’à 20 puits dans la zone de la licence, la société vise à combiner flexibilité et efficacité pour les futures campagnes de forage. D’autres jalons comprennent la livraison d’équipements à long délai à la nouvelle installation de stockage de Chariot, l’obtention en cours des autorisations d’accès au terrain et le démarrage des activités de construction pour l’accès au site et la préparation de la zone de forage, indique la même source.

Le prospect « Gaufrette » est confirmé comme cible de forage principale, situé en amont de découvertes de gaz antérieures et validé par des anomalies sismiques similaires à celles observées dans les opérations offshore de Chariot. Le succès de ce projet confirmera plusieurs cibles avec un potentiel similaire totalisant 26 milliards de pieds cubes, selon des estimations internes préliminaires.

20 milliards de pieds cubes

Le prospect « Dartois » est identifié comme la deuxième cible de forage la plus probable, situé dans le prolongement d’un champ historique qui a testé du gaz à partir des mêmes zones de réservoir. Il a le potentiel de confirmer une série de prospects avec plus de 20 milliards de pieds cubes de ressources potentielles supplémentaires, selon des estimations internes préliminaires.

Les premiers résultats du projet de retraitement sismique 3D ont identifié des objectifs secondaires pour les futurs puits et sont actuellement en cours d’évaluation.

Le calendrier précis de la campagne de forage dépendra de la disponibilité de l’unité de forage. Des informations supplémentaires seront fournies en temps voulu, ainsi que des mises à jour sur l’analyse des résultats du retraitement des données sismiques 3D.

Chariot explore également activement, en collaboration avec son partenaire ONHYM, l’opportunité de commercialiser rapidement toute découverte potentielle sur les marchés industriels, offrant ainsi la possibilité de générer des flux de trésorerie à court terme.

Rappelons que Chariot détient 75% de la licence Loukos contre 75% pour l’ONHYM.

Concernant les forages offshore, l’approbation réglementaire marocaine de l’opération de partenariat avec Energean est attendue prochainement. À la conclusion du processus de partenariat, Energean versera 10 millions de dollars US à Chariot, souligne le communiqué.

Projet de développement d’Anchois

Les équipes techniques de Chariot et d’Energean collaborent à la mise en œuvre du projet de développement d’Anchois. Cela comprend des négociations pour la plate-forme de forage offshore et les services pour la campagne de forage et de test de 2024 visant à augmenter le développement à plus d’un milliard de pieds cubes. D’autres activités incluent des mises à jour de l’étude d’avant-projet détaillé (FEED) pour le développement du champ et des négociations pour les accords de commercialisation du gaz, y compris le contrat d’ancrage du projet avec l’ONEE.

La mise en œuvre du programme de travail s’étend à l’ensemble des zones d’exploration de Lixus et de Rissana.